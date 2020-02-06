Milli muharip uçakta yıldırım test tesisi 2022'de hazır

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile HIZAL arasında milli muharip uçak için yıldırım test tesisi yapılmasına ilişkin bir sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında yapılacak tesis, milli muharip uçağın geliştirilmesi aşamasında olası yıldırım akımlarına doğrudan ve dolaylı etkiler test edilebilecek.

İmza töreninde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Savunma Sanayii Başkanlığımızın destekleri ile bu testleri tesislerimizde gerçekleştirmek ciddi bir avantaj sağlayacak. Testler aynı zamanda birer Ar-Ge projesi gibi değerlendirilecek. Yakın zamanda birçok test merkezini daha şirketimize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

HIZAL Genel Müdürü Prof. Dr. Mizrahan Hızal ise, “Böyle önemli testleri yerli imkanlarla yapmamız eksiklerin yerinde tespit edilmesi açısından önem arz ediyor. Bu testleri gerçekleştirecek olan tesisin imar edilmesi aşamasında firmamızı layık gördükleri için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Yıldırım test tesisi, Türkiye’nin en önemli projeleri arasında yer alan milli muharip uçağın geliştirilmesi aşamasında yıldırımın doğrudan ve dolaylı etkilerinin test edilebileceği yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerinde kurulacak. Tesisin altyapısı ise yüksek gerilim konusunda tecrübeli HIZAL şirketi tarafından yapılacak. Milli muharip uçağın zorlu hava koşullarında yıldırım kaynaklı hasar veya ekipman arıza etkilerinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmaların yapılacağı tesisin 2022 yılında tamamlanması öngörülüyor.

İHA