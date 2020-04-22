Milli Muharip Uçak TF-X, F-16 motorlarıyla denenecek

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, C4Defence'in Instagram hesabında canlı yayın konuğu oldu. Kotil, Milli Muharip Uçak (TFX) Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Star.com.tr'nin haberine göre, Prof. Dr. Temel Kotil, MMU'nun ilk uçuşunu ve testlerini F-16 Fighting Falcon uçaklarında da kullanılan General Electric üretimi F110 motorları ile yapacağı bilgisini verdi.

Hangardan çıkış tarihi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce açıkladığı 2023 yılının geçerliliğini koruduğunu belirten Kotil, ilk uçuşun 2025 için planlandığını duyurdu.

Dünya genelinde etkisini hissettiren COVID-19'un süreçte olumsuz bir etkisi olmayacağı ve 2020 yılı için belirlenen çalışma saati hedeflerine katiyetle uyulacağı da sözler arasında yer aldı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK TF-X

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır

Proje’de yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu vb. teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacaktır.

MMU'nun, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan F-35A uçakları ile birlikte görev yapması ve üretilecek uçakların 2070’lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülmektedir.

Dizayn Özellikleri

• Düşük Görünürlük

• Dahili Silah Yuvası

• Büyümeye göre Tasarlanmış

• Artırılmış Durumsal Farkındalık

• Yüksek Hız

• Sensör Birleştirme