Microsoft Surface Pro 6 Tanıtıldı!

Microsoft Surface Pro 6 çok güçlü özelliklerle geliyor!

Gün içinde, tanıtımdan önce özellikleri sızdırılan Surface Pro 6 modeli, artık resmi olarak duyuruldu. iPad rakibi, Windows tablet olarak piyasaya çıkmış olan Surface modelleri, bir tabletle yapılabilecekler konusundaki çıtayı, Surface Pro 6 modeli ile yükseltiyor.

Tam olarak önceki nesil Surface tablet modelinden %67 daha hızlı olan model, bu gücü portatif yapısıyla elinizin altına getiriyor.

Teknik özellikler

Sekizinci nesil Intel işlemci, 16 GB ram ve 1 TB SSD ile gelen Surface pro 6 mavi, siyah, kırmızı ve gri renkleri ile karşımıza çıkıyor. Sabah yapılan sızıntılarda ortaya çıktığı gibi, altıncı model, geçen modelden alışkın olduğumuz USB-A tipi kablo şarj girişi kullanmaya devam etmekte.

Tasarım

12.3 inç ekran ve 3:2 en boy oranı ile karşımıza çıkan altıncı nesil Surface’ler, tasarım bakımından hemen hemen hiçbir yenilik vaat etmiyor. Önceki nesle göre kıyasladığımızda, ppi oranı 267‘ye çıkarılarak daha kaliteli bir ekran deneyimi kullanıcıya sunulacak.

Kamera tarafına baktığımızda, otofokus özellikli 8.0 MP çözünürlüklü bir kamerayla karşılaşıyoruz. Video görüşmeleri ve Windows Hello özelliği için güzel bir deneyim sunduğu, sunumda belirtildi.

Pil ömrü olarak baktığımızda ise, kağıt üzerinde bakıldığında harika değerlerle karşılaşıyoruz. Yeni cihazlar, önceki nesile kıyasla aynı ağırlıkta olmasına rağmen pil ömrü 13.5 saate çıkarılmış.

Intel Core i5 kullanan başlangıç seviyesi modelin, 899 dolardan 16 Ekim’de satışa sunulacağını belirtelim.

(sdnet)