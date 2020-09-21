  • $7,6264
  • 8,9949
  • 468.914
  • 1087.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
21 Eylül 2020 Pazartesi 22:31 | Son Güncelleme:

Microsoft Skyrim ve Fallout'u satın aldı

Microsoft Skyrim ve Fallout'u satın aldı
AKSAM.COM.TR

Microsoft, Bethesda, Arkane, id Software gibi büyük oyun stüdyolarını bünyesinden bulunduran ZeniMax Media'yı 7.5 milyar dolara satın aldı ve konsol savaşlarında dengeler değişmeye başladı.

Skyrim, Fallout, Doom, Dishonored, Wolfenstein, The Evil Within gibi başarılı oyun serilerini yapan stüdyoların sahibi ZeniMax Media'nın, Microsoft tarafından 7,5 milyar dolara satın alındığı duyuruldu. Xbox resmi web sitesinden duyurulan haberle birlikte Microsoft bünyesindeki stüdyo sayısını 24’e yükseltmiş oldu.

Bu satın almayla birlikte Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane Studios, Machine Games, Tango Gameworks, Alpha Dog Games ve Roundhouse Studios Microsoft’un oyun geliştirme dünyasına katılmış oldu.

Yıllardır özel oyun geliştirmediği için eleştiren Xbox, ciddi hayran kitlelerine sahip oyunları yapan stüdyoları satın alarak bu eleştirilerin sonunu getirmek istiyor. Playstation 5 ve Xbox Series X’in çıkışına birkaç ay kalmışken bu satın alım Xbox tarafına ciddi bir avantaj sağlamış oluyor. Oyuncular tarafından beğeniyle oynanan Elder Scrolls ve Fallout gibi seriler acaba Playstation 5 için de çıkarılacak mı? Önümüzdeki günlerde bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Özellikle Elder Scrolls 6’nin hali hazırda yapıldığını biliyoruz. Acaba Playstation 5 için de yayınlanacak mı?

Microsoft, ZeniMax Media bünyesinde bulunan stüdyoların geliştirilmekte oldukları oyunların ve çeşitli habersiz projelerin gelecekte Xbox Series X ve PC’ye geleceği belirtiliyor. Ayrıca Bethesda’nın mevcut oyunlarının hem Xbox hem de PC için Game Pass‘e ekleneceğinin de açıklamalarına ekledi.

<p>Bitlis'in Tatvan ilçesinde el arabasını bezle temizleyen Ecvet Ürün'ün görüntüleri sosyal medyada

Sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı: Bitlis'teki temizlik işçisi ödüllendirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kırklareli'nde yüzlerce leyleğin göç yolculuğu görsel şölen oluşturdu

Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.