Microsoft Flight Simulator 2020: Daha özgür, daha gerçekçi

Asobo Studios tarafından geliştirilen Microsoft Flight Simulator 2020 nihayet tüm kullanıcılar için erişime açıldı. Microsoft’un gönderdiği kod ile inceleme fırsatı bulduk.

Microsoft Flight Simulator'ın temel sürümü, 20 uçak ve 30 özenle hazırlanmış havaalanı ile geliyor. Oyun sadece el yapımı havaalanları ile sınırlı değil. Microsoft’un harita sistemi olan Bing ’den aldığı verilerle oluşturulan çevreyi düşününce oyunda dünyanın her yerine seyahat etmeniz mümkün oluyor. Mesela Airbus A320 neo ile evinizin olabildiğince yakınından uçup, gitmek istediğiniz havaalanına iniş yapabilir ya da çizdiğiniz rotayı köyünüzün üzerinden geçirebilirsiniz.

Microsoft Flight Simulator 2020 yeni nesil oyunculuğun en memnun edici örneğinden biri olarak piyasaya çıktı. MS Flight Simulator 2020’ye bakarak yeni nesil oyunculuğun ilerde ne kadar parlak zamanlar geçireceği tahmin edilebiliyor.

Oyun, bütün verileri internetten alarak her an güncel ve canlı kalıyor. MS Flight Simulator 2020 sadece bir havaalanından başka bir havaalanına gitmekten ibaret değil. Yaptığınız yolculuk sırasında uçakta meydana gelecek arızalar belirleyebilir veya kötü hava koşulları ile mücadele etmenize dayanan meydan okumalar oluşturabilirsiniz. Uçtuğunuz bölgedeki hava koşullarını ve uçuşları internet üstünden canlı alması oyunda geçirdiğiniz dakikaları daha eğlenceli hale getiriyor. Mesela geçtiğimiz günlerden ABD’de meydana gelen Laura kasırgasına MS Flight Simulator 2020 oyuncuları resmen akın etti. Ortaya çıkan görüntülerin hepsi birbirinden harikaydı.

Sizde MS Flight Simulator 2020 oynarken dünyada merak ettiğiniz yerlere gidebilir, insanların bile ayak basmadığı noktalara tek motorlu uçağınızla iniş yapabilirsiniz.

Microsoft Flight Simulator 2020’yi oynayabilmek için iyi bir bilgisayarınızın olmasının yanı sıra tutarlı ve indirme hızı güçlü bir internetinizin de olması önemli. Diğer bir koşulsa oyunu klavye ile oynamanız bir eziyete dönüşebiliyor. Oyunu akıcı oynayabilmeniz için en azından üstünde analog bulunan bir kontrolcünüzün olması şart.

Sonuç olarak yeni nesil oyunculuğa Microsoft’un girişi bir harika olurken umarım diğer oyun yapımcıları da oyuncuları bu derece mutlu edecek oyunlarla yeni nesil oyunculuğa giriş yaparlar. Oyunuc Xbox Game Pass’e 14,90’a abone olarak oynayabileceğiniz gibi Standart paketini 350 TL’ye, Deluxe Edition paketini 550 TL’ye, Premium Deluxe Edition paketini de 725 TL’ye satın alabilirsiniz.

Microsoft Flight Simulator Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i5-4460, Ryzen 3 1200

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770, Radeon RX 570

Bellek: 8 GB RAM, 2 GB VRAM

Depolama Alanı: 150 GB HDD

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i5-8400, Ryzen 5 1500X

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970, Radeon RX 590

Bellek: 16 GB RAM, 4 GB VRAM

Depolama Alanı: 150 GB SSD