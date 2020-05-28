28 Mayıs 2020 Perşembe 03:09 | Son Güncelleme:
Kaz başı ve boynunun dekor olarak işlendiği bir bronz testinin içinde tanımlanamayan bir sıvı da bulundu. Testide bulunan ve tanımlanamayan sıvının sarımsı kahverengi olduğu, içinde çok fazla katkı maddesi olduğu belirtildi. Analizler sürüyor.
Mezarda 2 bin yıllık Çin testisi bulundu! İçindeki sıvı çözülemedi
Arkeologlar, Çin'in Henan eyaletine bağlı Sanmenxia kentindeki bir mezarda iki bin yıllık bronz testiler buldu.
Kaz başı ve boynunun dekor olarak işlendiği bir bronz testinin içinde tanımlanamayan bir sıvı da bulundu. Testide bulunan ve tanımlanamayan sıvının sarımsı kahverengi olduğu, içinde çok fazla katkı maddesi olduğu belirtildi. Analizler sürüyor.