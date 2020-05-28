Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,784
  • 7,4743
  • 373.296
  • 104954
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Mezarda 2 bin yıllık Çin testisi bulundu! İçindeki sıvı çözülemedi
28 Mayıs 2020 Perşembe 03:09 | Son Güncelleme:

Mezarda 2 bin yıllık Çin testisi bulundu! İçindeki sıvı çözülemedi

Mezarda 2 bin yıllık Çin testisi bulundu! İçindeki sıvı çözülemedi

Arkeologlar, Çin'in Henan eyaletine bağlı Sanmenxia kentindeki bir mezarda iki bin yıllık bronz testiler buldu.

Kaz başı ve boynunun dekor olarak işlendiği bir bronz testinin içinde tanımlanamayan bir sıvı da bulundu. Testide bulunan ve tanımlanamayan sıvının sarımsı kahverengi olduğu, içinde çok fazla katkı maddesi olduğu belirtildi. Analizler sürüyor.


Burası Fransa... Polisi görüntüleyene ceza geliyor!
'Göktaşı düştü' iddiası... Birçok ilden görüldü, o anlar kameraya yansıdı
ABD Suriye'ye hava savunma sistemi konuşlandırdı
Crew Dragon'a hava engeli! SpaceX fırlatmayı erteledi
MHP Lideri Bahçeli'den net mesaj: 15 Temmuz'da olduğu gibi cezasını çekerler
Apartmanın önünde cipin yıkanmasına sinirlenen kadının öfkesi kameraya yansıdı

Apartmanın önünde cipin yıkanmasına sinirlenen kadının öfkesi kameraya yansıdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin milli devi ''Fatih'' için geri sayım başladı

O anlar kameraya yansıdı! Baharın gelmesiyle ovaya indiler