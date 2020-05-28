Mezarda 2 bin yıllık Çin testisi bulundu! İçindeki sıvı çözülemedi

Kaz başı ve boynunun dekor olarak işlendiği bir bronz testinin içinde tanımlanamayan bir sıvı da bulundu. Testide bulunan ve tanımlanamayan sıvının sarımsı kahverengi olduğu, içinde çok fazla katkı maddesi olduğu belirtildi. Analizler sürüyor.

