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  3. Merakla bekleniyordu... Whatsapp'ta yeni dönem başlyor

Merakla bekleniyordu... Whatsapp'ta yeni dönem başlyor

Merakla bekleniyordu... Whatsapp'ta yeni dönem başlyor

WhatsApp merakla beklenen karanlık modu hayata geçiriyor.

Whatsapp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile yine gündeme geldi.

WhatsApp geliştiricileri, Android için yeni bir beta sürüm yayınladı.

Bu sürüm, WhatsApp'ın uzun süredir beklenen karanlık mod özelliğine kısa bir süre sonra kavuşacağını gösteriyor.

Güncelleme yayınlandıktan sonra özellik kullanıcılar tarafından "açık", "karanlık" ve "sistem temelli" olarak seçilebilecek.

 

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