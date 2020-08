Merakla beklenen Call of Duty: Black Ops Cold War'da Trabzon detayı

Bir süredir dedikoduları dönem Call of Duty’nin devam oyunu sonunda resmi olarak bir fragman ile duyuruldu. 1980’li yılların başında geçecek olan oyun, oyuncuları soğuk savaş döneminin gerilimli atmosferine götürüyor. Black Ops ekibinin yeni kurulduğu dönemli de anlatacak olan oyunda yine Alex Mason, Frank Woods ve Jason Hudson gibi Call of Duty’nin sevilen karakterlerini de barındıracak.



Activision'un açıklamalarına göre oyunda; Vietnam, Doğu Berlin, SSCB ve Türkiye gibi bölgeler yer alacak. Oyunun fragmanındaki bir detay Türkiye’deki geçecek bölümlerden birinin Trabzon olacağını da gösteriyor. Trabzon Havaalanı detayı 1989 Mayıs’ında SSCB ile Türkiye arasındaki kaçak Mig-29 krizini akıllara getirdi.

NEDEN TRABZON?



Soğuk savaş döneminde Trabzon’un rol oynaması 21 Mayıs 1989 tarihine dayanıyor. Yüzbaşı Alexander M. Zuyev, o yılların efsane uçağı Mig-29'u kaçırmış ve Trabzon'a indirmişti. Sabah erken saatlerde Mig-29 savaş uçağını yaralı bir şekilde park pozisyonuna getirmiş ve bir taksiye binerek hastaneye gitmişti.

Mig-29 uçağı o dönemde Sovyetler Birliğinin harikalar yarattığı ve uçak sanayisinde zirve yaptığı bir uçaktı. Bu olaydan sonra Türkiye ve Sovyetler Birliği büyük bir diplomatik kriz yaşamış, yaralı pilot Yüzbaşı Alexander M. Zuyev Amerika’ya irtica etmişti. Amerika’ya irtica eden pilot birçok Sovyet sırrını CIA’ye anlatmış, öldüğü 2001 yılına kadar CIA tarafından KGB’den gelecek tehditlere karşı korunmuştur. Mig-29 uçağı da Türk Hava Kuvvetleri uçaklarını eşliğinde Sovyetler Birliğine iade edilmiştir (CIA tarafından vidasına kadar incelendikten sonra).

Bu derece büyük bir olayın yaşanmış olması ve Call of Duty: Black Ops Cold War fragmanında Trabzon Havaalanına yer veriliyor olması oyunda Trabzon’daki Mig-29 krizine yer verilmiş olduğu düşüncelerini aklımıza getiriyor. Activision gözünden Trabzon’u görecek olmamız bizi son derece heyecanlandırırken “umarım bu kez Türkiye’nin bir bölgesi AAA bir oyunda gerçeği yansıtan nitelikte işlenmiştir” dedirtiyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Call of Duty: Black Ops Cold War çıkış tarihi 13 Kasım 2020 olarak açıklandı. Oyun üç paket olarak tüm platformlarda satılacak. Cross-Gen paketini satın alan oyuncular Call of Duty: Black Ops Cold War oyununu hem şu an bulunan Playstation 4 ve Xbox One konsollarından hem de yeni nesil konsollar Playstation 5 ve Xbox Series X konsollarından oynayabilecekler. Standart sürümü satın alan oyuncular Call of Duty: Black Ops Cold War’ı sadece bu nesil konsollarda oynayabilecekler.

Playstation Fiyatları:

Standart Edition 499.00 TL

Cross-Gen Bundle Edition 569.00 TL

Ultimate Edition 699.00 TL

Xbox Fiyatları:

Standart Edition 499.00 TL

Cross-Gen Bundle Edition 569.00 TL

Ultimate Edition 699.00 TL

Battle.Net Fiyatları:

Standart Edition 59.99 Avro

Ultimate Edition 89.99 Avro