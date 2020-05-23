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  3. Meksika'da 15 bin yıl öncesine ait mamut kalıntıları bulundu!
23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:11 | Son Güncelleme:

Meksika'da 15 bin yıl öncesine ait mamut kalıntıları bulundu!

Meksika'da 15 bin yıl öncesine ait mamut kalıntıları bulundu!

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapımı devam eden yeni havalimanının inşaat sahasında 60'ın üzerinde mamuta ait kemiklerin bulunduğu bildirildi.

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre, havalimanı şantiyesinde 60'tan fazla mamuta ait kalıntılar bulundu.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden (INAH) yapılan açıklamada, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'nın şantiyesinde bulunan mamut kalıntılarının 15 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi.

İskeletlerin Kolombiya Mamutu türüne ait olduğu düşünülüyor.

Öte yandan kazıda bizon, deve, at kalıntıları, insan kemikleri ve çeşitli eserler de bulundu.

Yeni keşfin, havalimanı çalışmalarında gecikmeye yol açabileceği belirtiliyor.

Geçen yıl kasım ayında INAH, Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'te 14 mamuta ait kalıntılar bulmuştu.


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