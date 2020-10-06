Mehmetçik için yeni nesil sahrada yaşam üniteleri geliştirildi

Kışla dışındaki askeri birliklerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üretilen yeni nesil sahra yaşam üniteleri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

AA'da yer alan haberde muharebe sahası ve geri bölgesinde, istenen yer ve zamanda harekatın hızına uyumlu olarak yer değiştirme kabiliyetine sahip, hijyenik sahra muharebe hizmet desteğini sağlamak amacıyla üretim ve geliştirme faaliyetleri devam eden bir takım sahrada yaşam ünitesi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

HER TÜRKİ KÖTÜ HAVA VE ÇEVRE ŞARTLARINA DAYANIKLI

Sahrada yaşam üniteleri, tugay seviyesindeki bir birliğin muharebe hizmet desteğini sağlamak üzere harekat bölgelerinde kurulabilecek şekilde, mobil olarak üretilen mutfak, fırın, banyo ve hijyen, çamaşır ve bulaşık yıkama, soğuk hava, su arıtma ve depolama ünitelerinden oluşuyor.

Güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan kara, hava, deniz vasıtaları ve milli/uluslararası taşıma araçlarıyla taşınabilir altyapıya sahip, ISO standartlarında CSC sertifikalı konteyner yapıdaki üniteler, her türlü kötü hava ve çevre şatlarına dayanıklı olarak üretildi.