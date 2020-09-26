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  • Mehmetçiğe muharebe sahasında büyük avantaj sunacak: El bombası kesesi geliştirildi
26 Eylül 2020 Cumartesi 09:49 | Son Güncelleme:

Mehmetçiğe muharebe sahasında büyük avantaj sunacak: El bombası kesesi geliştirildi

Mehmetçiğe muharebe sahasında büyük avantaj sunacak: El bombası kesesi geliştirildi
AA

Türk savunma sanayisi, Mehmetçiğe muharebe sahasında büyük avantaj sağlayacak olan "el bombası kesesi" geliştirdi. Bu sayede güvenlik güçleri, silahını yere bırakmadan ve tek elle el bombası kullanımını kolayca gerçekleştirebilecek.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TEKNOFEST 2020 etkinliğinde Türk savunma sanayisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ufak mühendislik detaylarıyla sahadaki askerler için çok ciddi fark yaratabildiklerini düşündüklerini vurgulayan Güleryüz, muharebe sahasında güvenlik güçlerine büyük avantaj sağlayacak el bombası kesesini geliştirdiklerini kaydetti.

AA'da yer alan habere göre, bazı ürünlerin çok yüksek teknoloji içermese veya yapılması basit gibi gözükse de sahada çok ciddi farklar yaratabildiğini belirten Güleryüz, güvenlik güçleri için geliştirilen el bombası kesesini tanıttı.

EL BOMBASI KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRACAK

Sahadaki en büyük sıkıntılardan birtanesinin askerlerin üzerinde taşıması sırasın el bombalarının takılı kaldığını anımsatan Güleryüz, şu ifadeleri kullandı:

"Pimi çekip el bombasını atabilmek için silahı yere bırakmak durumunda kalınabiliyor. Geliştirdiğimiz el bombası kesesi hem güvenli şekilde el bombasının taşınmasını hem de tek elle güvenli şekilde alınıp atılmasını sağlayacak. Böylece askerimize avantajlar sunacağız."

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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