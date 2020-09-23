23 Eylül 2020 Çarşamba 12:40 | Son Güncelleme:
Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak: DM-5 ve DM-7 kullanıma sunuldu
Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Demir, Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7'nin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulduğunu bildirdi.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Mehmetçik'e sahada önemli avantaj sağlayacak olan Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7'nin kullanıma sunulduğunu duyurdu.
Demir, 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen ve kesintisiz atış imkanı sağlayan sistemle ilgili şu bilgileri paylaştı:
"@STMDefence tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak.”