Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak: DM-5 ve DM-7 kullanıma sunuldu

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Mehmetçik'e sahada önemli avantaj sağlayacak olan Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7'nin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Demir, 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen ve kesintisiz atış imkanı sağlayan sistemle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"@STMDefence tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak.”