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  • Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak: DM-5 ve DM-7 kullanıma sunuldu
23 Eylül 2020 Çarşamba 12:40 | Son Güncelleme:

Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak: DM-5 ve DM-7 kullanıma sunuldu

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Demir, Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7'nin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Mehmetçik'e sahada önemli avantaj sağlayacak olan Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7'nin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Demir, 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen ve kesintisiz atış imkanı sağlayan sistemle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"@STMDefence tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak.”

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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