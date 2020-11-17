Maymun beynini geliştirdiler

Almanya’daki ve Japonya’daki araştırmacılar, insana özgü ARHGAP11B isimli geni kullanarak Callithrix jacchus türü marmoset maymunlarının beyinlerini irileştirmeyi başardılar. Max Planck Enstitüsü’nden başyazar Wieland Huttner, deneyin sonuçlarını şu sözlerle anlattı: “Bu gen, maymunlarda, üst düzey insan fonksiyonlarıyla ilişkilendirilen neokorteks katmanını irileştirdi. Maymun beyninin katlanma biçimini, insan beyninin katlanma biçimine benzer hale getirdi. Nöronların üretiminden sorumlu progenitör hücre tiplerinin sayısını artırdı. Özellikle de üst katmanlarla ilişkili nöronların sayısını artırdı ki bunlar, insan evriminde de artış gösteren nöronlardır.”

Normal marmoset beyni ve insana özgü ARHGAP11B geni verilmiş marmoset beyni.

BU GEN MUTASYONDA OLUŞTU



Bu gen, beyin kök hücrelerini çoğalmaları için uyararak, daha fazla sinir hücresi oluşturmalarını sağlıyor. Bu gen, her yerde bulunan ARHGAP11A geninin 5 milyon yıl önce uğradığı mutasyon sonucunda oluştu.

Oklar, insan geni verilmiş 101 günlük marmoset beynindeki katlanmaları gösteriyor.