Mars'ta böcek izleri

Dr. Romoser’e göre fotoğraflar, Mars’ta yaşam olduğunu kanıtlıyor. ABD’li uzman, Mars’ta yeryüzündeki eklembacaklılara benzeyen ve kanat, kabuk, anten ve parçalı simetrik vücut gibi anatomik özelliklere sahip olan yaşam türleri olduğunu iddia etti. Romoser, görüntülerde Mars’ın toprak fonunda belirgin bir şekilde fark edilen oluşumlara rastladı.