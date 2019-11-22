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Mars'ta böcek izleri

Mars'ta böcek izleri

ABD’li böcek bilimcisi Emeritus William Romoser, Curiosity aracının Kızıl Gezegen’de çektiği fotoğraflarda dünyadaki böceklere benzeyen canlıların izlerine rastladığını iddia etti.

Dr. Romoser’e göre fotoğraflar, Mars’ta yaşam olduğunu kanıtlıyor. ABD’li uzman, Mars’ta yeryüzündeki eklembacaklılara benzeyen ve kanat, kabuk, anten ve parçalı simetrik vücut gibi anatomik özelliklere sahip olan yaşam türleri olduğunu iddia etti. Romoser, görüntülerde Mars’ın toprak fonunda belirgin bir şekilde fark edilen oluşumlara rastladı.


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