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  3. Mars atmosferinde zümrüt yeşili bir parıltının yayıldığı keşfedildi
16 Haziran 2020 Salı 18:12 | Son Güncelleme:

Mars atmosferinde zümrüt yeşili bir parıltının yayıldığı keşfedildi

Mars atmosferinde zümrüt yeşili bir parıltının yayıldığı keşfedildi

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Trace Gaz Uydusu, Mars'ın atmosferinde zümrüt yeşili bir parıltının yayıldığını tespit etti.

Gökbilimciler Mars'ın atmosferinden yeşil ışık yayıldığını keşfetti.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Trace Gaz Uydusu, Mars'ın atmosferinde zümrüt yeşili bir parıltının yayıldığını tespit etti.

Uydunun bulgusunu kayda geçiren Belçika'nın Liege Üniversitesinden gökbilimci Jean-Claude Gerard, Dünya'nın karanlıkta kalan kısmında atmosferde görülen, oksijen atomlarının belirli bir ışık dalga boyunu yaymasından kaynaklandığı sanılan yeşil ışığın Dünya dışında ilk kez gözlemlediğini belirtti.

Yeşil ışık yaymanın oksijen moleküllerinin karakteri olduğuna dikkati çeken Gerard, "kuzey ışıkları" adı verilen aroraların da Güneş'ten yayılan elektrik yüklü parçacıkların atmosferin üst kesimlerindeki moleküllere çarpmasıyla oluştuğunu anımsattı.

Gerard ve meslektaşları, Mars'taki ışığın gezegenin atmosferinin yüzde 95'ini oluşturan karbondioksit gazlarının atmosferin üst kesimlerinde parçalanması ve karbonmonoksit ile oksijen olarak ayrışması sonucu oluştuğunu tahmin ediyor.

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