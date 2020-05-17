Makak maymunlu testlerde tam başarı

Koronavirüse karşı ABD'de devam eden bir aşı çalışmasında, makak maymunları üzerinde yapılan testlerin koruma sağlamakta başarılı olduğu duyuruldu.

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Amerikan Ulusal Sağlık Kurumu ve İngiliz Oxford Üniversitesi bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte edilen maymunlara önce üzerinde çalışılan aşı yapıldı. Çalışma sonucu, makak maymunların ciğerlerinde ve solunum kanallarında, virüsün daha az görüldüğü kaydedildi. Hint şebeği adı da verilen bu makak türünün, insanla benzer bir bağışıklık sistemi bulunuyor. İngiltere’de şu anda binden fazla kişi Oxford Üniversitesi’nin insanlı deneyleri için gönüllü olmuş durumda.