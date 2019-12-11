Türkiye'de de satışa sunuldu! Lüks daire fiyatına bilgisayar

Kule tipi ve raf tipi olmak üzere iki farklı kasa tipi bulunan Mac Pro, şimdilik kule tipi kasa yapılandırmasıyla satışa sunulmuş durumda. Kule tipi Mac Pro'nun başlangıç fiyatı 42.999 TL olarak açıklanırken, raf tipi Mac Pro'nun başlangıç fiyatı ise 46.999 TL.

Mac Pro'nun en tepe donanımlı fiyatı ise 415.799 TL.

Mac Pro için özel olarak hazırlanan Apple Pro Display XDR monitörünün Türkiye fiyatı da belli oldu. Standart ve Nano-texture cam seçeneği olmak üzere iki farklı varyasyonla gelen modellein başlangıç fiyatları sırasıyla 35.999 TL ve 42.999 TL.

Monitör tarafında ise ana ürüne ek olarak, 7.199 TL'ye Pro Stand ve 1.449 TL'ye de VESA montaj adaptörü satın alınabiliyor. Monitör tarafında ise Nano-texture cam ile birlikte diğer aparatları da seçerseniz ödeyeceğiniz maximum tutar 51.647 TL oluyor.

Apple'dan bir bilgisayar dizmek istiyorsanız ve bu bilgisayarın her anlamda en üst seviye özelliklere sahip olmasını istiyorsanız, Pro Display XDR, Mac Pro, Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 ve çeşitli montaj aparatlarıyla birlikte ödemeniz gereken tutar 468.645 TL'yi buluyor.