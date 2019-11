Lol dereceli sezonu ne zaman bitiyor? League of Legends (LOL) 9. sezon için son günler!

Lol dereceli sezonu ne zaman bitiyor? sorusu oyunun takipçileri tarafından merak ediliyor. League of Legends (LoL) oyuncularına belli zaman aralıkları ile farklı oyun modları sunuyor. Dünyanın en popüler oyunu olan LOL'de Sihirdar Vadisi 2019 Dereceli Sezonu 28 Ekim'de başladı. League Of Legends (LOL) 9.sezon bitiş tarihi ile ilgili araştırmalar başladı. Lol dereceli sezonu ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı haberimizde..

LOL DERECELİ SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Sihirdar Vadisi 2019 Dereceli Sezonu, 19 Kasım’da sona erecek. Ancak bu tarih, herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda ertelenme durumu da söz konusu.

LOL'ÜN YENİ MOBİL OYUNU: LEGENDS OF RUNETERRA

Riot Games, oynanışı beceri ve yaratıcılık gerektiren yeni kart oyunu Legends of Runeterra’yı (LoR) duyurdu. League of Legends dünyasında geçen LoR, oynaması ücretsiz bir stratejik kart oyunu. LoL'ün sembolleşmiş şampiyonlarını ve Runeterra'nın çeşitli bölgelerinden gelen yepyeni karakterleri içeren kartların her biri, özgün bir tarza sahip ve stratejik bir avantaj sunuyor. Dinamik ve değişken bir çatışma sistemine sahip LoR’da oyuncular çeşitli yollardan kart kazanabiliyor. Oyuncular, ücretsiz seçenekler haricinde istedikleri bir kartı doğrudan oyun içi alışveriş birimini kullanarak ücretli olarak da satın alabilecek.

Şu anda ön kayıt aşamasında olan LoR, 2020'de hem PC'ye hem de mobil cihazlarda oynanabilecek.

URF MODUNDA NELER DEĞİŞİYOR?

İlk olarak, şampiyon seçimine yasaklamalar ekledik. Takımlar önce yasaklamalarını kesinleştirecek, daha sonraysa standart kapalı seçime devam edecek. İki takım da aynı şampiyonları seçebilecek.

Haftalar süren testler sonrası getirdiğimiz ikinci değişiklikse, tıpkı ARAM’daki şampiyon dengelemeleri gibi bu modda da tüm şampiyonlara dengeleme ayarlamaları yaptık. Ayrıca şampiyonları düzenlemek için kullandığımız süreci büyük ölçüde geliştirdik. Böylece aşırıya kaçan şampiyonları bulduğumuzda daha çabuk davranabilecek ve ARAM’ı iyileştirmek için kullandığımız dengeleme araçlarını ve tekniklerini burada da uygulayabileceğiz. Şampiyonları seçebilme olanağının, modun dengesini son derece önemli kıldığının farkındayız ve her şeyin makul bir durumda olması için takipte kalacağız.

Son olarak, URF çıktığından beri Sihirdar Vadisi’ne getirdiğimiz bazı oyun akışı unsurlarını (kule barikatları gibi) bu moda da uyarladık ve daha fazla şampiyonun kendini gösterebilmesi için Kadim Ejderha’yı zayıflattık.