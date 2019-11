Lol dereceli sezon bugün bitiyor mu? Lol dereceli ne zaman sıfırlanacak? Oyunseverler dikkat

Lol dereceli sezon bugün bitiyor mu? sorusu oyunun sevenleri tarafından araştırılıyor. League Of Legends (LOL) 9. sezonu için geri sayım başladı.League of legends dünyasında geçen ve oynaması ücretsiz, stratejik bir kart oyunudur. LOL’ün şampiyonları ve runeterra’nın farklı bölgelerinden gelen karakterleri içeren kartlardan her biri, özgün bir tarzda ve stratejik avantajlar sunuyor. Lol dereceli sezon bugün bitiyor mu, sıfırlanacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

LOL DERECELİ SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Sihirdar Vadisi 2019 Dereceli Sezonu, bugün 00:00’da sona erecek. Ancak bu tarih, herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda ertelenme durumu da bulunuyor. 19 Kasım gece yarısı itibariyle sezon sona ererken sezon sonu ödülleri 20 Kasımda derecelinin sıfırlanması ile ödülünü alacak.

DERECELİ ÖDÜLLERİ NELERDİR?

Dereceli ödülleri, her sezonun sonunda Riot Games’in oyuncularına, oyuna olan bağlılıkları ve sezon içinde rekabetçi modda gösterdikleri performans dolayısıyla sunduğu hediyelerdir. Sezonu bitirdiğiniz liginize göre her sezon gelecek hediyeler değişmektedir. Her sezonun sonunda gelecek olan Şanlı Kostümü, genelde Altın ve daha üstü ligde sezonu bitiren sihirdarlara hediye edilir. Aynı zamanda alacağınız ödül, takdir seviyenize göre de değişkenlik gösterebilmektedir.

DERECELİ OYUN NEDİR?

Dereceli oyun, League of Legends’ın rekabetçi modudur. Genellikle beşer kişilik takımların Sihirdar Vadisi’nde karşı karşıya gelmesi ve oyunu daha ciddi bir şekilde oynamalarıyla gelişir. Her oyun sonu kazanan sihirdarlar LP kazanıp yükselirken, kaybedenler LP kaybedip sıralamada düşerler. Dereceli, bu yüzden normal oyun ve ARAM modundan daha ciddi performans gerektiren bir mod olarak karşımıza çıkmakta.

Dereceli oyun oynayabilmek için hesabınızın 30. Seviyeye ulaşmış olması ve en az 20 şampiyonun envanterinizde bulunuyor olması gerekmekte. Bir sihirdar, ancak bu koşulları sağladığı takdirde dereceli modu deneyip rekabetçi oyunların keyfini çıkarabilir!

Bir oyuncu ilk defa dereceli oyun oynadığı zaman, oyundaki performansına göre geçici bir lige ve kümeye yerleştirilir ve asıl ligi ve kümesinin belirlenmesini sağlayacak 10 adet yerleştirme maçı oynar. Geçici ligi, yerleştirme maçlarındaki performansına ve maç sonuçlarına göre 10 maç boyunca güncellenir ve son yerleştirme maçının ardından sihirdarlar, başlangıç liglerine kavuşurlar. Yerleştirme aşaması boyunca ne kadar galibiyet alırsanız, yerleştirme sonucunuzun Gümüş veya Altın olabilme ihtimali o kadar artar.