Logitech G432 oyunlarda keyifli dakikalar yaşatacak

Logitech G432’nın tasarımının büyük bir kısmını selefi G430’dan alıyor. Geneli siyah olan tasarımda yer yer Logitech mavisi ile detaylar eklenmiş. Ayrıca parmak gümüş renkle Logitech Gaming logosu kulakçıklara yerleştirilmiş. Bu tasarım abartılı rengarenk oyuncu kulaklıklarına göre ağır ve oturaklı duruyor. Rengarenk tasarım kulaklıkları sevmeyenler için güzel bir alternatif. Kulaklıkta hiçbir led bulunmuyor. Led sevenler için bu kötü bir haber olabilir fakat şunu da bilmek gerek bu bir giriş seviyesi oyuncu kulaklığı o yüzden ödeyeceğiniz fiyatta bu durumda daha makul olacaktır.

Kulaklığın pedleri deri fakat süngerleri biraz sert. Kulaklık dışarıya ve içeriye ses verilmemesini iyi başarıyor. Fakat kullanan kişinin kafası ve kulakları standarttın biraz üstündeyse uzun kullanımda kulakları ağrıtabiliyor. Çünkü kulak tam olarak kulakçıkların içerisine yerleşmiyor. Ayrıca deri pedlerde sert olduğu için kulakları sıkıştırıyor.

Kulaklığın kablosu plastik kaplama. Günümüzde sıkça gördüğümüz örgü kablo kullanılsaydı daha iyi olabilirdi. Çünkü kablonun plastikliği hiç güven vermiyor. Uzun kullanımda kopacak gibi duruyor. Umarım yanlış düşünüyoruzdur. Kablonun bağlantı noktaları gayet sağlam duruyor. Kabloda 3.5 milimetre jak bağlantısı olmasına rağmen kutudan çıkan dönüştürücü ile USB’den de bağlantı yapılabiliyor. Kulaklık USB portundan bağlandığı zaman 7.1 surround ses verebiliyorum. Fakat 3.5 milimetre jak ile bağlandığında stereo ses verirken sanal 7.1 surround ses veriyor. Kulaklığın 3.5 milimetre bağlantısının olması telefonda da kullanılacağı anlamına geliyor.

Eğer telefonda oyun oynamayı seven biriyseniz bu kulaklığı telefonda oyun oynarken de kullanabilirsiniz. Ayrıca 3.5 milimetre girişi bulunan taşınabilir konsollarda ve ev konsollarında da Logitech G432’yi kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikler ve Performans

Logitech G432, bir önceki sürümüne tasarım olarak çok benzese de asıl yenileme cihaz içerisinde yapılmış. Logitech G430’da kullanılan 40 milimetre sürücüler yerini daha büyük ve doğru ses üreten 50 milimetre sürücülere bırakıyor. G432’nin mikrofonu da önceki sürümüne göre daha büyük ve geriye doğru çekildiğinde mikrofonu kapatan bir yapıya sahip. Cihaz Logitech G HUB yazılımı ile de tam uyumlu ve bu yazılım ile kulaklıkta çeşitli ekolayzır ayarları yapılabiliyor. 10 bantlı bir ekolayzır bulunan yazılımla özel ayarlar yapılabildiği gibi önceden belirlenmiş farklı ayarlarda kullanılabiliyor. Ayrıca surround seside G Hub üzerinden açabiliyorsunuz. Kulaklıkta led bulunmadığı için yazılım üzerinden sadece ses ile ilgili ayarlar yapılabiliyor.

Logitech G432, bilgisayara USB ile bağlandığında 7.1 surround sesi çok iyi kullanıyor. Rekabetçi oyunlarda test ettiğimiz kulaklık temiz ve kaliteli ses verirken rakibin konumunu ses ile doğru tahmin etmemizi sağladı. Sesin seviyesi düşük gibi gelse de sesin temizliği ve kalitesi kullanıcıyı yeterince tatmin ediyor. Bu durum konsollar için biraz farklı. Kulaklık bir konsola 3.5 milimetre jak ile bağlandığında 7.1 surround kalitesini simule eden özünde stereo olan bir ses alınıyor. Ses kalitesi de oynanan oyuna göre artıyor ya da azalıyor. Biz PlayStation 4 Pro'da rekabetçi Apex Legends ve PUBG oyunlarında kulaklığı denediğimizde oyunun kaderine etki edecek ses detaylarını alabildik. Fakat bu performans her oyunda yaşanır mı bilinmez.

Mikrofon, giriş seviyesi bir kablolu oyun kulaklığı için çok iyi. Ses kayıtları ya da oyun sırasındaki konuşmalar genellikle temiz olsa da ara sıra nefes sesi kayda ya da karşı tarafa gidebiliyor. Nefes sesinin önüne geçebilmek için mikrofona uygulanacak bir köpük filtre bütün sorunu çözebilirdi. Ancak buna rağmen sesli sohbet ve aramalar için yeterince iyi olsa da yayın yapmak konusunda daha iyi seçenekler mevcut. Fakat bu daha iyi seçeneklere Logitech G432’nin iki katı daha fazla para vereceğinizi de unutmamak gerekir.

Sonuç

Logitech G432 önceki versiyonu G430 üstüne çok şey kattığı bariz ortada. G432 giriş seviyesi bir oyuncu kulaklığı olmasına rağmen fiyatından büyük işlere kalkışıyor. Özellikle USB ve 3.5 milimetre bağlantı seçenekli olması tek bir fiyatla ve tek ürünle hem bilgisayarda, hem konsolda hem de cep telefonlarında kullanılabilecek bir kulaklık sunuluyor. Logitech kalitesini uygun fiyata satın alıp, hem bilgisayar ve konsol hem de cep telefonunda oyun oynarken kulaklık arayanlar için tercih edilecek gayet makul bir seçenek.