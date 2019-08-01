LG'nin yeni amiral gemisi Türkiye'de! 'Dikkat' avucunuzun içini tarıyor

Donanım olarak gayet iyi görünen telefonunun ekranında iPhone X'lerde olduğu gibi uzunca bir çentik var ve cihazın ön yüzünde bir, arka yüzünde ise üç kamera bulunuyor.

1080x2248 piksel ekran çözünürlüğü sunan LG G8S ThinQ, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM ile uygulamaları yüksek performansta çalıştırabilen cihazda 128 GB dahili hafıza bulunuyor. Ancak depolama hafızası, 2 TB'a kadar artırılabiliyor.

LG G8S ThinQ'u diğer telefonlardan ayıran en çarpıcı özelliği ise avuç içinize bakarak telefonu kontrol etmenizi sağlayan ve ekran kilidini de avuç içinizi tarayarak açan yeni Hand ID teknolojisi.