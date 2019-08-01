Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,606
  • 6,1972
  • 254.09
  • 101305
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. LG'nin yeni amiral gemisi Türkiye'de! 'Dikkat' avucunuzun içini tarıyor

LG'nin yeni amiral gemisi Türkiye'de! 'Dikkat' avucunuzun içini tarıyor

LG'nin yeni amiral gemisi Türkiye'de! 'Dikkat' avucunuzun içini tarıyor

LG, LG G8 ThinQ telefonunu Türkiye pazarına sundu. Telefonun en dikkat çeken özelliği ise avuç içini arayan Hand ID özelliği...

Donanım olarak gayet iyi görünen telefonunun ekranında iPhone X'lerde olduğu gibi uzunca bir çentik var ve cihazın ön yüzünde bir, arka yüzünde ise üç kamera bulunuyor.

1080x2248 piksel ekran çözünürlüğü sunan LG G8S ThinQ, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM ile uygulamaları yüksek performansta çalıştırabilen cihazda 128 GB dahili hafıza bulunuyor. Ancak depolama hafızası, 2 TB'a kadar artırılabiliyor. 

LG G8S ThinQ'u diğer telefonlardan ayıran en çarpıcı özelliği ise avuç içinize bakarak telefonu kontrol etmenizi sağlayan ve ekran kilidini de avuç içinizi tarayarak açan yeni Hand ID teknolojisi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hadise'den VIP'li koruma kalkanı!
Hande Yener'e rapçi sevgili
Kubilay Aka ayrılığı böyle duyurdu: Güle güle minnoşum
Ve İzlemek isteyen servet ödeyecek!
Sıla yeni aşkını ilk kez açıkladı! 'Güzel bir şey yaşıyorum'
<p>Yaşadıklarını anlatırken duygulanan 30 yıllık imam Ekrem Yıldız, ´Bu olayların evveli var. O köye

İmamın Okuduğu Duayı Beğenmediler, Darp Ettiler!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rahip Krallar'ın başkenti gün yüzüne çıkarılacak

Deren Talu öyle bir fotoğraf paylaştı ki