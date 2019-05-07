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  3. Kuzey Kore'nin ateşlediği füzeler uzaydan görüntülendi

Kuzey Kore'nin ateşlediği füzeler uzaydan görüntülendi

Kuzey Kore'nin ateşlediği füzeler uzaydan görüntülendi

İki yıl aranın ardından ilk kez balistik füze ateşleyen Kuzey Kore'nin yaptığı deneme, uzaydaki gözlem uyduları tarafından görüntülendi.

TM Dijital Haber Merkezi

Dünyadaki değişiklikleri izlemek ve farklılıkları belirlemek için her gün gezegenin tamamını görüntüleyen, San Francisco merkezli özel dünya görüntüleme şirketi olan Planet Labs, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze testine ait görüntüleri yayımladı.

Kuzey Kore ordusunu, doğudaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşlediği, füzelerin suya inmeden önce yaklaşık 200 kilometre mesafe kat ettiği bildirilmişti.

Paylaşılan görüntüde, füzenin fırlatıldığı yer, yön ve füzenin ardında bıraktığı duman rahatlıkla görülüyor.

Uzmanlar konuyla alakalı olarak Kuzey Kore'nin ateşlediği kısa menzilli balistik füzenin Rus İskender balistik füzesiyle çok benzer olduğunu belirtiyor.

Soldaki Kuzey Kore'nin ateşlediği kısa menzilli balistik füze, sağdaki Rus İskender balistik füzesi

Kuzey Kore devlet medyası, füze lansmanının fotoğraflarını da yayımladı.

Lansmanı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un yakından takip etti

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