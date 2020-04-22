Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,979
  • 7,5759
  • 378.699
  • 97619
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Kuzey Buz Denizi'nde 2050'ye kadar yaz mevsiminde buzullar yok olabilir

Kuzey Buz Denizi'nde 2050'ye kadar yaz mevsiminde buzullar yok olabilir

Kuzey Buz Denizi'nde 2050'ye kadar yaz mevsiminde buzullar yok olabilir

Araştırmacılar, Kuzey Buz Denizi'nde 2050'ye kadar yaz mevsiminde buzulların yok olabileceği uyarısında bulundu.

Araştırmacılar, Kuzey Buz Denizi'nde 2050'ye kadar yaz mevsiminde buzulların yok olabileceği uyarısında bulundu.

AA'nın aktardığı haberde, Science Daily internet sitesinde yer alan habere göre, Almanya'da Hamburg Üniversitesinden iklim bilimci Dirk Notz'un liderliğinde farklı ülkelerden 21 kuruluşun katıldığı iklim modelleme çalışmasında karbon emisyonları hızla ve önemli oranda düşürülürse bile, Kuzey Buz Denizi'nde 2050 yılına kadar buzulsuz yaz aylarının olabileceği tespit edildi.

Notz, küresel ısınma 2 derecenin altında tutulsa bile, gelecek 30 yıl içinde Arktik Okyanus'daki buzulların yaz aylarında erime ihtimalinin yüksek olduğuna işaret etti.

Çalışmanın bulguları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlandı.

Günümüzde Kuzey Kutbu'nda deniz buzulları yıl boyunca kalıyor. Her yaz bu buzullar azalırken, kışın yeniden artıyor.


İmam sokağa çıkması yasak olan vatandaşların hayvanlarını otlattı

İmam sokağa çıkması yasak olan vatandaşların hayvanlarını otlattı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Burası Norveç değil Ağrı! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Bin 500 yıl sonra Çanakkale'de bulundu