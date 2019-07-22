Kozmik ışınların dünyanın iklimi üzerindeki etkisi ortaya çıkarıldı

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Son yapılan bilimsel araştırmalara göre, galaktik kozmik ışınlar olarak bilinen uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkların bulut örtüsünü artırarak “şemsiye etkisine” neden olduğu ve bu sebeple Dünya'nın iklimini etkilediğini keşfedildi.

Kobe Üniversitesi İç Denizler Araştırma Merkezi'nden Masayuki Hyodo liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından yapılan ve Scientific Reports'ta çevirimiçi olarak yayımlanan araştırmada, "780 bin yıl önce Dünya'nın son jeomanyetik ters geçişi sırasında galaktik kozmik ışınlar arttığında, düşük bulut örtüsünün şemsiye etkisi Sibirya'da yüksek atmosferik baskıya neden oldu ve Doğu Asya kış musonunun güçlenmesine neden oldu. Bu, galaktik kozmik ışınların Dünya iklimindeki değişiklikleri etkilediğinin kanıtıdır." denildi.

Araştırmada, son jeomanyetik ters dönüşüm sırasında, galaktik kozmik ışınların miktarı çarpıcı bir şekilde arttığında, bulut örtüsünde de büyük bir artış olduğu gözlemlendi.

Profesör Hyodo, “Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) değerlendirmelerinde bulut örtüsünün iklim üzerindeki etkisini tartıştı, ancak bu fenomen, tahminlerinde hiç dikkate alınmadı”, dedi.

Hyodo, “Bu çalışma, bulutların iklim üzerindeki etkilerini yeniden düşünmek için bir fırsat sunuyor. Galaktik kozmik ışınlar arttığında, alçak bulutlar da artar ve kozmik ışınlar bulutları da azaltırsa, iklim ısınmasına karşı şemsiye etkisi de neden olabilir." ifadelerini kullandı.