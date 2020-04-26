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  3. Koronavirüsün sıradışı bir semptomu keşfedildi: Ayakları maviye çeviriyor

Koronavirüsün sıradışı bir semptomu keşfedildi: Ayakları maviye çeviriyor

Koronavirüsün sıradışı bir semptomu keşfedildi: Ayakları maviye çeviriyor

ABD'nin Pensilvanya Üniversitesi'nden bilim adamları koronavirüsün sıradışı bir semptomunu keşfetti. YEni semptom kendini mavi veya mor renge dönüşen ayak parmakları şeklinde gösteriyor.

ABD’li doktorlar ‘koronavirüs parmakları’ adını verdikleri yeni bir Kovid-19 semptomu daha keşfetti. Uzmanlar bu semptomu, mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonu olarak tanımladı. Pennsilvanya Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ebbing Lautenbach, ayak parmaklarında beliren lekelere dokunulduğunda yanma ve acı hissi duyulduğunu belirtti.

GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Bilim insanlarına göre, enfeksiyonun bu şekilde tezahürü hem akut solunum sıkıntısı sendromu olan ağır hastalarda hem de çocuklarda da dahil olmak üzere hastalığı asemptomatik seyreden gençlerde görülüyor. 


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