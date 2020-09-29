Koronavirüs TEKNOFEST'e hız kestirmedi! 5 bin finalist yarıştı, milyonlarca kişi izledi

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020, dolu dolu geçen etkinliklerle tamamlandı. 24-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen festivalde, 21 kategoride yapılan teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 binin üzerinde gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarıştı. Dev etkinlik seneye yeniden İstanbul’da gerçekleştirilecek.

84 ÜLKEDEN BAŞVURU



Kovid-19 koşullarına rağmen coşkuyla başlayan festivalin en önemli kısımlarından biri olan yarışmalar, geçen seneden daha geniş bir katılımla yapıldı. 81 il ve 84 ülkeden başvuruların geldiği festivalde yer almak için 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç müracaat yaptı. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen etkinlikte, festival coşkusu canlı yayınlarla milyonlara ulaştırıldı. Yerli ve milli ‘Deneyap Yazılım Kartı’ da festivalde tanıtıldı. Festivali başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili ziyaret etti.

DÜNYADA TEMSİL EDECEKLER



Türkiye Drone Şampiyonası Finali’nde, Dünya Drone Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek isimler belli oldu. STM Savunma Teknolojileri’nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep-Rumkale’de düzenlenen ve 16 lisanslı pilotun mücadele ettiği finalde dereceye giren Atakan Mercimek, Yasin Can Çelik, Özgürcan Çelik, Türkiye’yi temsil edecek isimler oldu. Yarışmacılar, TEKNOFEST ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Drone Kupası’na Türkiye’yi temsilen katılacaklar.