Koronavirüs teknoloji dünyasını nasıl etkiledi? İşte dünyasının koronavirüs gündemi

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (corona virüsü), hızlı bir şekilde dünya geneline yayılarak küresel salgın (pandemi) haline dönüşen bir sorun haline geldi. Koronavirüsün ekonomik etkileri, özellikle Çin’de üretim fabrikaları bulunan teknoloji şirketlerini vurdu.

Aksam.com.tr’den Selçuk Çandır’ın derlediği bilgilere göre, koronavirüsün teknoloji dünyasındaki etkileri yalnızca Çin’le sınırlı kalmadı. İşte dünya devi teknoloji şirketlerinin koronavirüse karşı aldığı tedbirler…

NETFLIX: YAPIM ÇALIŞMALARINI DURDURDU

The Hollywood Reporter’da yer alan habere göre, Netflix, koronavirüs salgınına karşı ABD ve Kanada’da alınan önlemler nedeniyle yapım çalışmalarını iki hafta süreyle durdurdu.

AŞIRI YÜKLENMENİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAYIN KALİTESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Online dizi ve film platformu Netflix ile video paylaşım platformu YouTube, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde artan internet kullanımını azaltmak için yayın kalitelerini yüksek çözünürlükten (HD) düşürme kararı aldı.

SHOPIFY: EVDEN ÇALIŞACAK ELEMANLARINA 1000’ER DOLAR ÖDEDİ

Business Insider'da yer alan habere göre, Shopify evden çalışmalarını istediği çalışanlarına gerekli ekipmanı almaları için 1000 dolar ödeyeceğini duyurdu.

FACEBOOK: PLATFORMA KORONAVİRÜS GÜNCELLEMESİ GELİYOR

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Facebook yeni bir güncelleme ile koronavirüs hakkında bilgiler sunan bir bölüm, platformun ana sayfasına entegre edilecek.

WHATSAPP: ÖZEL BİR BİLGİ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, koronavirüs pandemisi hakkında yanlış bilgilendirme ile mücadele etmek için hazırladığı yeni web sitesini duyurdu. Öte yandan, WhatsApp bünyesinde koronavirüsle ilgili bir bilgi merkezi de oluşturuldu.

DÜNYA DEVLERİNİN PİYASA DEĞERLERİ ERİDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle Microsoft'un ardından Apple da mağazalarının süresiz olarak kapalı kalacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük teknoloji markaları olan Apple, Microsoft, Google ve Amazon, trilyon dolara varan değerlere sahipler. Ancak söz konusu şirketler, tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınından kaçınamadı. Bu dört şirketin piyasaya değerleri toplamda yaklaşık 1.3 trilyon dolar eridi.

FACEBOOK, SAĞLIK BAKANLIĞININ PAYLAŞIMLARINI GENİŞ KİTLELERE İLETECEK

Facebook, Sağlık Bakanlığının koronavirüsle ilgili bilgilendirici paylaşımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak adına, bakanlığa reklam kredisi ve teknik destek sunacak. Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Facebook olarak, ülkemizdeki insanların Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan en son bilgilere en hızlı şekilde ulaşabilmeleri adına gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.”

E-DEVLET KAPISI: İŞLEMLER BİLGİSAYAR BAŞINDAN GERÇEKLEŞİYOR

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “5 binin üzerinde hizmete kolayca erişilebilen e-Devlet Kapısı'ndan, vatandaşlar evden çıkmadan birçok işlemi gerçekleştirebiliyor.” dedi.

EĞİTİM PLATFORMLARINA GİRİŞLERDE YÜZDE 150’LİK ARTIŞ YAŞANDI

Evlerde geçirilen bu süreci en yararlı şekilde değerlendirmek isteyen kesim, online eğitime yöneldi. Hem öğrenciler hem de beyaz yakalılar kendine ve geleceğe yatırım hedefiyle internet üzerinden eğitim almak için harekete geçti.

Medianova verilerine göre öğrencilere yönelik online eğitim platformlarında şimdiden 8 kat trafik artışı var. Şirketlere yönelik online eğitim platformlarında ise yüzde 150’lik bir trafik artışı kaydedildi.