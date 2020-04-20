Koronavirüs salgınında evde kalanlar online oyunda FİFA, PUBG ve LOL'u tercih etti

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, oyun sektörünün tüm dünyada ve Türkiye'de hızla büyüdüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin e-spor faaliyetlerini tetiklediğini ifade eden Özdemir, "Bunun da en temel sebebi bugün geçirdiğimiz süreçten ötürü bütün spor dallarının durdurduğunu görüyoruz. Bu manada sosyal mesafe nedeniyle birçok branşın hayata geçirilemediğini görüyoruz. Bizi bundan pozitif olarak ayrıştıran konu var. Bilgisayar başında ve sosyal mesafeyi zaten gerektirmediği için bu sebeple e-spor ve online oyunlara olan ilgi artmış durumda." diye konuştu.

Özdemir, sayısal olarak bakıldığında oyun oynayan kitlenin ciddi anlamda katlandığını gördüklerini, önceki yıllarda yapılan oyun içi harcamaların da bu dönemde arttığını kaydetti.

E-sporun en büyük artısının yeni branşları çıkarabilmesi olduğunu ifade eden Özdemir, koronavirüs döneminde yeni ve popüler oyunların hayata geçtiğini söyledi.

Özdemir, e-sporda yeni turnuva ve müsabakaları başlattıklarına işaret ederek, "Bu yılın mart ayı itibarıyla koronavirüs salgını döneminde video oyun endüstrisinde satışların türüne göre artışlar; dijital oyunlarda yüzde 52,9, fiziksel oyunlarda yüzde 82, konsol oyunlarda ise yüzde 155 oldu." dedi.

İlgi gören oyunlardan bahseden Özdemir, "Yeni çıkan oyunlardan özellikle beta sürecinde olan 'Valorant' ciddi anlamda ilgi görüyor. Bunların dışında Counter Strike, PES, Dota gibi oyunların yine kitleleri var. Oyunlarda en başı çeken FİFA, PUBG ile LOL oluyor." ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇTE DÜNYADA 22 MİLYON OYUNCU KAZANILDI"



Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Kurucu Başkanı Tansu Kendirli de koronavirüs sürecinde oyun sektörünün büyüdüğünü anlattı.

Oyunların artık hizmet endüstrisi olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Kendirli, "Dünyada, bu süreçte yaklaşık 22 milyon oyuncu daha kazanıldı. Çünkü insanlar dışarı çıkamayınca doğal olarak nitelikli ve eğlenceli vakit geçirmek, yeni bir şeyler denemek için oyunlara yöneldi. Aslında online oyunlar, toplumsal mesafeleri kapatan bir şey. Çünkü arkadaşlarla oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla iletişime geçme ve sohbet etme imkanı sunuluyor." dedi.

Oyun sektörünün, insanların birbirinden uzaklaştığı dönemlerde de varlığını sürdüreceğini görebildiklerini ve oyunun yatırıma değer bir endüstri olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Kendirli, Türkiye'de oyun oynayan kişi sayısının bu dönemde yaklaşık yüzde 10 arttığını belirtti.

OYUN HARCAMALARI DA YÜZDE 60 ARTTI



Oyun ve e-spor ajansı "Next in Game'in "Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri" raporunda ise koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde e-spor ve oyun dünyasına ilginin arttığı vurgulanıyor.

Dünyada birçok ülkede sokağa çıkma kısıtlamaları ve karantina tedbirlerinin dijital oyun ve e-spor endüstrisine ivme kazandırdığı belirtilen raporda, oyun indirmeleri ve e-spor turnuvalarının yüzde 30 artış gösterdiği kaydediliyor. Raporda, 9 Mart'tan itibaren video oyunlarına harcanan paranın bir önceki seneye göre yüzde 60 arttığı belirtiliyor.

Oyun dağıtım ağı Steam’deki anlık oyuncu sayısının istatistiklerine de yer verilen raporda, mart ayı başında yükselişe geçen oyuncu sayısının, 29 Mart itibarıyla 23 milyon 434 bin 674'e yükseldiği belirtiliyor.

AA