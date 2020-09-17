  • $7,539
  • 8,9021
  • 470.682
  • 1103.36
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Teknoloji
  • Koronavirüs, F-35'leri de vurdu: F-35 teslimatlarında aksama yaşanıyor
17 Eylül 2020 Perşembe 10:36 | Son Güncelleme:

Koronavirüs, F-35'leri de vurdu: F-35 teslimatlarında aksama yaşanıyor

Koronavirüs, F-35'leri de vurdu: F-35 teslimatlarında aksama yaşanıyor

F-35 savaş uçaklarının teslimatları, koronavirüs salgını dolayısıyla beklentinin altında kalıyor. Müşterilerine 2020 yılı içerisinde 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etmesi gereken Lockheed Martin şirketi, salgın nedeniyle bu sayının en fazla 121'le sınırlı kalacağını açıkladı.

ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının teslimatlarında aksama yaşanıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla siparişleri yetiştirmekte zorlanan şirket, 2020 yılı içerisinde aldıkları siparişlerin yüzde 15’ini müşterilerine teslim edemeyeceklerini açıkladı.

Aksam.com.tr’nin savunma sanayisi üzerine yayın yapan Janes’ten aktardığı habere göre, Hava Kuvvetleri Derneğinin yıllık olarak düzenlediği konferansta konuşan Lockheed Martin Genel Müdürü Greg Ulmer, 2020’deki teslimatların beklenenden az olacağını söyledi.

2020 yılına ilişkin toplamda 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etmesi gereken şirketin en fazla 121 adet teslimat gerçekleştirebileceğini kaydeden şirket yetkilileri, bu sayının F-35A, F-35B ve F-35C tiplerinin tamamını kapsadığını kaydetti.

Janes’in aktardığı bilgiye göre, F-35 üreticisi Lockheed Martin bugüne dek 555 adet uçağın teslimatını gerçekleştirdi. Uçakların birim fiyatları ise şu şekilde:

• F-35A: 77,9 milyon dolar

• F-35B: 101,3 milyon dolar

• F-35C: 94,4 milyon dolar

<p>Gine'de Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı’nı görevinden memnun olmadığı gerekçesiy

Gine lideri, Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında dövdü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Van'da artan vakalar nedeniyle yeni ''Kovid-19'' poliklinikleri açıldı

Şansızlığın bu kadarı da pes dedirtti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.