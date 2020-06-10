Komutla şeffaflaşan hücreler üretildi! Görünmezliğe bir adım daha
Kalamarların yeteneklerinden ilham alan bilim insanları, komut üzeri şeffaf hale gelebilen insan hücreleri üretti. Yeni hedef tamamen şeffaf hale gelip eski haline dönebilen hücreler.
ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden Alon Gorodetsky’nin öncülüğündeki bir grup bilimci, denizlerdeki tehlikeli hayvanlardan korunmak için bir süreliğine şeffaflaşabilen Doryteuthis opalescens türünden dişi kalamarların bu özelliğini insan hücrelerine uyarlamaya karar verdi. Bu türde ‘leucophores’ isimli özel renk kontrol hücreleri yer alıyor ve kimyasal uyarıcıların etkisiyle optik özelliklerini değiştiriyor.
SOFRA TUZU KULLANILDI
Araştırmacılar, bu proteinlerin optik özelliklerini kontrol etmek için uyarıcı olarak sıradan sofra tuzu (NaCl) kullandı. Deneyler, tuz konsantrasyonunun reflektinlerin ve dolayısıyla hücrelerin şeffaflığını etkilediğini, şeffaflığı artırmak için sitoplazmadaki tuzun konsantrasyonunun düşürülmesi gerektiğini ortaya koydu.
ŞİMDİLİK GERİDE
Araştırmacıların ürettiği hücreler kafadan bacaklılardaki hücrelere nazaran şeffaflığını değiştirme açısından şimdilik geri kalıyor, fakat uzmanlar, ileride bu özelliklerini daha verimli hale getirmeyi umuyor.