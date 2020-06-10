Komutla şeffaflaşan hücreler üretildi! Görünmezliğe bir adım daha

ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden Alon Gorodetsky’nin öncülüğündeki bir grup bilimci, denizlerdeki tehlikeli hayvanlardan korunmak için bir süreliğine şeffaflaşabilen Doryteuthis opalescens türünden dişi kalamarların bu özelliğini insan hücrelerine uyarlamaya karar verdi. Bu türde ‘leucophores’ isimli özel renk kontrol hücreleri yer alıyor ve kimyasal uyarıcıların etkisiyle optik özelliklerini değiştiriyor.

SOFRA TUZU KULLANILDI



Araştırmacılar, bu proteinlerin optik özelliklerini kontrol etmek için uyarıcı olarak sıradan sofra tuzu (NaCl) kullandı. Deneyler, tuz konsantrasyonunun reflektinlerin ve dolayısıyla hücrelerin şeffaflığını etkilediğini, şeffaflığı artırmak için sitoplazmadaki tuzun konsantrasyonunun düşürülmesi gerektiğini ortaya koydu.

ŞİMDİLİK GERİDE



Araştırmacıların ürettiği hücreler kafadan bacaklılardaki hücrelere nazaran şeffaflığını değiştirme açısından şimdilik geri kalıyor, fakat uzmanlar, ileride bu özelliklerini daha verimli hale getirmeyi umuyor.