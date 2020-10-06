Kızıl gezegen Mars ekim ayı boyunca dünyadan görülebilecek

Kızıl gezegen olarak adlandırılan Mars ekim ayı boyunca dünyadan görülebilecek.

DHA'da yer alan habere göre, her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek olan Mars, her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak.

6 EKİM'DE GERÇEKLEŞECEK

Kızıl gezegen Dünya'ya en yakın yaklaşımını, 6 Ekim'de gerçekleşecek ve daha önce en son 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye geldiği ifade edildi. Mars’ın Dünya’ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği belirtildi.