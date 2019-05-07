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Kargo aracı uzay istasyonuna ulaştı

Kargo aracı uzay istasyonuna ulaştı

SpaceX'in, 2 buçuk ton yükle dolu Dragon kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

TM Dijital Haber Merkezi

4 Mayıs'ta Falcon 9 Block 5 roketi ile Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarıyla fırlatılan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan astronotların bilim ve araştırma görevlerinde kullanacağı iki buçuk ton malzeme taşıyan Dragon kargo kapsülü, istasyona başarıyla ulaştı.

ISS'de bulunan Kanadalı astronot David Saint-Jacques, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun yaklaşık 400 kilometre yukarısındaki Dragon kapsülünü istasyona kenetlemek için Canadarm2 olarak bilinen robot kolunu kullandı ve başarılı bir yakalama görevi gerçekleştirdi.

Dragon uzay aracında bin 477 kilogram ağırlığında 250'den fazla bilim ve araştırma görevlerini doğrudan destekleyecek kritik materyaller bulunuyor. Bu rakamın 698 kilogramı bilim donanımı, 345 kilogramı mürettebat tedariki, 342 kilogramı araç ekipmanı, 75 kilogramı bilgisayar içermektedir. Dragon'un basınçsız gövdesindeki harici donanım 965 kilogramdır. Bu ise NASA'nın Pasadena, Kaliforniya’daki Jet Propulsion Laboratory (JPL) tarafından geliştirilen yeni nesil Orbiting Karbon Gözlemevi (OCO-3) olacak.

UÇUŞ, 9 DEFA ERTELEME ALDI

CRS 17 görevi olarak tanımlanan uçuş 16 Kasım, 1 Şubat, 17 Şubat, 16 Mart, 25 Nisan, 26 Nisan, 1 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ertelenmişti.

1 Mayıs'taki uçuşun 3 Mayıs'a ertelenmesinin sebebi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki elektrik dağıtım biriminde arıza tespit edilmesiydi. SpaceX, 3 Mayıs'taki uçuşun 4 Mayıs'a ertelenmesinin sebebinin ise, Falcon roketinin ana ateşleyici modülünün, fırlatılışın ardından geri konacağı okyanus platformunda meydana gelen elektrik arızası olduğunu açıklamıştı.

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