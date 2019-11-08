Kanser tedavisinde büyük adım! Metastaz durduruldu

New York Weill Cornell Medicine sağlık merkezi ve Presbyterian Hastanesi’nden bilim insanları, CEMIP proteininin yerleşik bağışıklık hücrelerini, kanser hücrelerinin beyne yayılmasına yardımcı olan enflamatuar molekülleri üretmeye teşvik ettiğini tespit etti.

HAYVAN DENEYLERİ BAŞARILI

Hayvan deneylerinde bu protein bloke edilerek metastazların beyne yayılmasını önledi. Kansere bağlı ölümlerin büyük kısmı, kanser hücrelerinin diğer organlara yayılmasından kaynaklanıyor.