Jüpiterin Dünya ile ortak bir yanı daha bulundu

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Juno uzay aracı, Jüpiter'de fırtınaların gezegene daha önce tahmin ettiğimizden daha derine indiğini ve Jüpiter'in şimşeklerinin Dünya'da gördüğümüz türden çok daha fazla olduğunu kanıtlamıştı. Juno'dan toplanan yeni veriler Jüpiter'in Dünya'ya çok benzeyen başka bir yönüne ışık tuttu: manyetik alanı.

Nature Astronomy'de yayımlanan yeni bir makalede, bilim insanları Juno'nun Jüpiter'in manyetik alanını okumasının geçmiş Jüpiter görevleri tarafından yapılan gözlemlerden farklı olduğunu ortaya koyuyor. Bu, gezegenin manyetik alanının aslında Dünya'nın kendi manyetik alanında gördüğümüz değişimlere benzeyen küçük ama önemli şekillerde değiştiğini gösteriyor.

Araştırma için NASA bilim adamları, Jüpiter'in manyetik alanının son okumalarını Voyage ve Pioneer de dâhil olmak üzere görevlerden yıllar önce toplanan verilerle karşılaştırdılar. Juno uzay aracı Jüpiter'in çoklu geçişleri esnasında Manyetometresini kullanarak, bugün olduğu gibi gezegenin manyetik alanıyla ilgili çok sayıda bilgi sağladı ve araştırmacılar farkları hızla fark ettiler.

Juno bilim adamı Kimee Moore, “Jüpiter'in manyetik alanı kadar muazzam bir şeyde bu değişiklikler, değiştikçe bir şeyleri bulmak zordu. Yirmi yıldan uzun süredir yakın bir gözlem süresine sahip olmak, bize Jüpiter'in manyetik alanının gerçekten zaman içinde değiştiğini doğrulamak için yeterli veri sağladı.” ifadelerini kullandı.

Bu küçük değişiklikler, Jüpiter'in Dünya'da da meydana gelen, seküler varyasyon olarak bilinen bir olguyu yaşadığını göstermektedir. Kendi gezegenimizde, seküler varyasyon, yüzeyin derinliklerinde gerçekleşen değişikliklere atfedilir.

Uzmanlar bu keşfi, Dünya'nın kendi manyetik alanı hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalarına devam eden bilim insanları için önemli bir keşif olarak nitelendiriyor. Zira her ik manyetik alan da birbiriyle karşılaştırılabilir.

Juno ekibi Jüpiter'in manyetizmasındaki değişiklikleri gelecekte izlemeye devam etmeyi planlıyor.