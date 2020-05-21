Japonya'nın 'şark leyleği' son görevi için uzaya fırlatıldı

Ulusal basında çıkan habere göre, insansız kargo aracı Japonya'nın güneybatısında Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yerel saatle 02.31'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldı.

SON GÖREV

Son görevine gönderilen ve pazartesi ISS'ye kenetlenecek 10 metre uzunluğunda ve 4,4 metre çapındaki Kounotori, kalkıştan 15 dakika sonra 280 kilometre irtifada roket rampasından ayrıldı.



Hükümete bağlı Japonya Uzay Keşif Ajansınca (JAXA) ilk modeli 2009'da üretilen, 6 ton yük taşıma kapasiteli mekik, şimdiye dek ISS'ye yaklaşık 50 tonluk nakliyat gerçekleştirdi.

"Kounotori" Japonca'da "Şark leyleği" anlamına geliyor.

DİKKAT ÇEKEN DETAY



Kalkıştan önce roketin pandemi ile savaşta ön saflarda yer alan sağlık personeli ve diğer çalışanlara şükran ifadesi olarak mavi renkte aydınlatılması dikkat çekti. Ayrıca fırlatmada görev alan personel sayısının da "evde kal" çağrıları kapsamında azaltıldığı belirtildi. Salgını önleme çabalarına destek olarak izleyici ve gazeteciler de üsse alınmadı.

AA