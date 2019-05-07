Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,163
  • 6,9077
  • 253.911
  • 91.170
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Japonya'nın özel roketi ilk kez uzaya ulaştı

Japonya'nın özel roketi ilk kez uzaya ulaştı

Japonya'nın özel roketi ilk kez uzaya ulaştı

Japonya'nın özel girişimle geliştirilen roketi MOMO-3 başarılı bir fırlatmanın ardından uzaya ulaşarak, Japonya'nın uzaya ulaşan ilk özel roketi oldu.

TM Dijital Haber Merkezi / Gökhan Ertaş

Japonya'da kurulan ticari bir havacılık işletmesi olan Interstellar Technologies'in geliştirdiği MOMO-3 isimli roket bugün yapılan fırlatmada uzaya ulaşarak Japonya'nın atmosfer dışınaçıkan ilk özel roketi ünvanına sahip oldu.

Interstellar Technologies, insansız MOMO-3 roketinin Pasifik Okyanusu'na düşmeden önce 100 kilometreyi aştığını söyledi.

Roketin, şirketin Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında bulunan Taiki kasabasındaki test alanından fırlatıldığı ve yaklaşık 10 dakika uçtuğu bildirildi.

Interstellar Technologies CEO'su Takahiro Inagawa fırlatmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ticari olarak satılan pek çok parça ile geliştirilen roketimizin uzaya ulaşabileceğini kanıtladık." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 50 santimetre çapındaki roket, yaklaşık 1 ton ağırlığında. Roket 20 kilograma kadar yükleri uzaya gönderemek için tasarlandı. Ancak bahsedilen yükleri taşıyabilmesinin en erken 2023 yılında olacağı bildirildi.

Livedoor Co. Başkanı olan girişimci Takafumi Horie tarafından 2013 yılında kurulan şirket, uyduları uzaya taşıyacak düşük maliyetli ticari roketler geliştirmeyi hedefliyor.

Horie roketten ve şirketten yüksek beklentilerini dile getirerek, “Birçok uydu üreticisinin bize katılacağını ve bizim roketimizi kullanacağını umuyorum.” dedi.

Şirket bu başarılı uçuş denemesinden önce Temmuz 2017'de ve Haziran 2018'de iki başarısız girişimde bulunmuştu.

Şirket fırlatma anına ait görüntüleri de yayımladı

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
İlber Ortaylı’nın “Görmeden ölmeyin!” dediği 5 şehir, gezgin vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İlber Ortaylı´nın ´Görmeden Ölmeyin!´ Dediği 5 Şehir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır’da teröre büyük darbe

Tohma Kanyonu'nun kapalı bölümleri turizme kazandırılıyor