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  3. Japonlardan dev buluş! Her grupla uyumlu kan

Japonlardan dev buluş! Her grupla uyumlu kan

Japonlardan dev buluş! Her grupla uyumlu kan

Japon bilim insanları bütün kan gruplarıyla uyumlu yapay kan geliştirdi. Kanaması olan tavşanlarda yapılan testlerin çok olumlu olduğu belirtildi. 

Japonya Tıp Koleji’ndeki araştırmacılar, kan grubundan bağımsız olarak herhangi bir hastaya enjekte edilebilen yapay kan geliştirdi. Yapay kan sayesinde yaralılara hastaneye gelmeden kan nakli yapılabileceği belirtildi. Geliştirilen yapay kanın normal sıcaklıklarda bir yıldan fazla saklanabileceği düşünülüyor. Kanaması olan 10 tavşan üzerinde testler başarıyla sonuçlandı. Tavşanların 6’sı bu kan sayesinde hayatta kaldı. Hayvanlarda hiçbir yan etki veya pıhtılaşma sorunu yaşanmadığını belirtildi.

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