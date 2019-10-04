Japonlardan dev buluş! Her grupla uyumlu kan

Japonya Tıp Koleji’ndeki araştırmacılar, kan grubundan bağımsız olarak herhangi bir hastaya enjekte edilebilen yapay kan geliştirdi. Yapay kan sayesinde yaralılara hastaneye gelmeden kan nakli yapılabileceği belirtildi. Geliştirilen yapay kanın normal sıcaklıklarda bir yıldan fazla saklanabileceği düşünülüyor. Kanaması olan 10 tavşan üzerinde testler başarıyla sonuçlandı. Tavşanların 6’sı bu kan sayesinde hayatta kaldı. Hayvanlarda hiçbir yan etki veya pıhtılaşma sorunu yaşanmadığını belirtildi.