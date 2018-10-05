Japon firması Sharp, OLED ekran işine giriyor

Japon şirket Sharp, çoktandır LCD (Likid Kristal) ekranlarda büyük bir üretim hattına sahip. Ancak şirket, ilk olarak AQUOS Zero telefonunda deneme amaçlı kullanmak üzere üreteceği OLED ekranlarıyla bu piyasaya yeni bir giriş yapacak. Her ne kadar OLED, LCD'den daha iyi ve yenilikçi bir teknoloji olsa da üretimi daha pahalı. Sahibi Foxconn olan Sharp, bu konuda biraz daha dikkatli ilerlemek istiyor.

Sharp yöneticilerinden Katsuaki Nomura, geçtiğimiz Temmuz ayında Reuters'a yaptığı açıklamada, "OLED panellerin kazandığı momentum geçtiğimiz yıllara göre azalmaya başladı. Tekrar aynı seviyeye anında ulaşması da çok mümkün değil" demişti.

Sharp OLED paneller üretmek için şu ana kadar 57.4 milyar 'Japon Yeni' (3 milyar Türk Lirası) yatırım yaptı. Bu ise Foxconn'un 2016'da açıkladığı 200 milyar 'Japon Yeni' (10.5 milyar Türk Lirası) hedefinin oldukça altında.

Şirket aynı zamanda herhangi başka bir üretici ile de anlaşma yapmadı. Bunun yerine kendi telefonu olan AQUOS Zero'yu yine kendi ürettiği OLED panellerle piyasaya sürecek. Telefon 6.2 inçlik 2992 x 1440 çözünürlüğünde bir ekranla gelecek ve Snapdragon 845 çipsetini kullanacak.

(webtekno)