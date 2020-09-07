07 Eylül 2020 Pazartesi 18:27 | Son Güncelleme:DHA
Japon bilim insanları, uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen ve radyasyona dayanıklı bir bakteri türü keşfetti.
Japon bilim insanları keşfetti: Uzayda 3 yıl yaşayabilen bakteri
Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan ‘süper bakteri' keşfetti.
Japon bilim insanları, uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen ve radyasyona dayanıklı bir bakteri türü keşfetti.
DHA'nın haberine göre, Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yapılan deneyde, istasyonun dışına yerleştirdikleri bakteriyi 3 yıl boyunca gözlemledi.
Bu süre sonunda bakterinin radyasyona maruz kalmasına rağmen hayatta kaldığı tespit edildi.
Dayanıklılığından ötürü ‘Süper Bakteri’ ismi verilen canlı, Deinococcus türü bir bakteri olduğu ifade edildi.