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  3. Japon bilim insanları keşfetti: Uzayda 3 yıl yaşayabilen bakteri
07 Eylül 2020 Pazartesi 18:27 | Son Güncelleme:

Japon bilim insanları keşfetti: Uzayda 3 yıl yaşayabilen bakteri

Japon bilim insanları keşfetti: Uzayda 3 yıl yaşayabilen bakteri
DHA

Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan ‘süper bakteri' keşfetti.

Japon bilim insanları, uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen ve radyasyona dayanıklı bir bakteri türü keşfetti.

DHA'nın haberine göre, Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yapılan deneyde, istasyonun dışına yerleştirdikleri bakteriyi 3 yıl boyunca gözlemledi.

Bu süre sonunda bakterinin radyasyona maruz kalmasına rağmen hayatta kaldığı tespit edildi.

Dayanıklılığından ötürü ‘Süper Bakteri’ ismi verilen canlı, Deinococcus türü bir bakteri olduğu ifade edildi.

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