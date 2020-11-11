  • $8,1596
  • 9,6412
  • 491.148
  • 1243
11 Kasım 2020 Çarşamba 00:00 | Son Güncelleme:

İşte koronavirüsün en gerçekçi görüntüsü

İşte koronavirüsün en gerçekçi görüntüsü

Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) koronavirüsün şu ana kadarki en gerçekçi ve güncel görüntülerini yayımladı.

3D modelleme yapan bilim insanları, elde edinilen son verileri de ekleyerek Kovid-19’a neden olan hastalığın iç ve dış yapısını haritalandırdı. Araştırmacı Ondrej Strnad, yaptıkları çalışmanın Kovid-19’a karşı geliştirilen aşı ve tedaviler için dönüm noktası olabileceğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maçlar artık seyircili oynanıyor. Spor Toto Süper Lig'de 8. haftay

Pandemiye rağmen futbol heyecanı devam ediyor... İşte Ligde Son Durum

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi açıldı

Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.