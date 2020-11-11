İşte koronavirüsün en gerçekçi görüntüsü

3D modelleme yapan bilim insanları, elde edinilen son verileri de ekleyerek Kovid-19’a neden olan hastalığın iç ve dış yapısını haritalandırdı. Araştırmacı Ondrej Strnad, yaptıkları çalışmanın Kovid-19’a karşı geliştirilen aşı ve tedaviler için dönüm noktası olabileceğini söyledi.