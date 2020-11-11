11 Kasım 2020 Çarşamba 00:00 | Son Güncelleme:
İşte koronavirüsün en gerçekçi görüntüsü
Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) koronavirüsün şu ana kadarki en gerçekçi ve güncel görüntülerini yayımladı.
3D modelleme yapan bilim insanları, elde edinilen son verileri de ekleyerek Kovid-19’a neden olan hastalığın iç ve dış yapısını haritalandırdı. Araştırmacı Ondrej Strnad, yaptıkları çalışmanın Kovid-19’a karşı geliştirilen aşı ve tedaviler için dönüm noktası olabileceğini söyledi.