İşte Ay'a gidecek ilk kadının kıyafeti

Bilim adamları da Ay tanrıçası olarak da bilinen Artemis’in adını taşıyan görev için, özel kıyafet üzerinde çalıştı. Ay’daki ilk kadın astronotun giyeceği kıyafete Gemi Dışı Keşifte Hareket Ünitesi (xEMU) adı verildi.

öncelik güvenlik oldu

NASA, kıyafetle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Ay toprağı, cam gibi küçük kırıklardan oluşuyor. Bu yüzden toza dayanıklı olacak. -250 ila +250 derecelik ısıya dayanıklı. Esnek diz kısmı hareket kabiliyetini artıracak. Kaskın kulaklık sistemi astronotu terletebiliyor. Ama yeni sistemde kaskta sesle aktive edilen, birden fazla dahili mikrofon yer alacak.