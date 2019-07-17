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  3. İsrail ile Hindistan arasında 50 milyon dolarlık füze bakım anlaşması

İsrail ile Hindistan arasında 50 milyon dolarlık füze bakım anlaşması

İsrail ile Hindistan arasında 50 milyon dolarlık füze bakım anlaşması

İsrail, Hindistan donanması ile 50 milyon dolarlık Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (MRSAM) bakım anlaşması imzaladı.

TM Dijital Haber Merkezi

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), Hindistan donanması ile tamamlayıcı Orta Menzilli Yüzeyden-Havaya Füze (MRSAM) sistemleri için 50 milyon dolarlık anlaşma imzalandığını açıkladı.

IAI'den yapılan açıklamada, “Sözleşme uyarınca, IAI'nin gelişmiş MSRAM hava savunma sisteminin (ADS) çeşitli alt sistemleri için bir dizi bakım ve diğer hizmetler sağlayacaktır.” denildi.

MRSAM füze ailesi, İsrail donanması ve Hindistan'ın deniz, hava ve kara kuvvetleri tarafından kullanılan operasyonel bir hava savunma sistemidir. Bu sistem; IAI tarafından İsrail Savunma Bakanlığı, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) ile Hindistan ve İsrail'deki ek şirketler ile iş birliği içinde geliştirilmiştir.

DAHA ÖNCE 50 HERON İHA ALIMI İÇİN ANLAŞILMIŞTI

Şubat ayı içerisinde İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), Hindistan Savunma Bakanlığı ile 50 Heron insansız hava aracının (İHA) 500 milyon dolara satılması konusunda anlaşma sağlamıştı.

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