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  3. İsrail 100'üncü F-35 kanadını teslim etti

İsrail 100'üncü F-35 kanadını teslim etti

İsrail 100'üncü F-35 kanadını teslim etti

İsrail, F-35 savaş uçağının 100. kanadını Lockheed Martin'in kanat montaj hattına teslim etti.

TM Dijital Haber Merkezi

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), F-35 savaş uçağının 100. kanadını Lockheed Martin'in kanat montaj hattına teslim ettiğini ve 2034 yılı sonuna kadar 800'den fazla ünite üreteceğini açıkladı.

IAI'nin havacılık bölümünün kanat üretim merkezi Kasım 2014'te kuruldu. Şirket daha önce F-16 avcı uçağı ve Amerikalı Northop firması tarafından üretilen jet motorlu bir eğitim uçağı olan T-38 için kanatlar üretti.

IAI, Aralık 2018'de, F-35 kanat yüzeyleri üretimi için yeni bir hat açtı. Yüzeyler, kompozit malzemelerin katmanlarını içeren Otomatik Fiber Yerleştirme (AFP) teknolojisi ile üretilmektedir. Katmanlar, yapışkan bir ünite haline gelen 3 mm ipliklerden oluşur ve bu sayede, gizlilik kabiliyeti sağlayan özel kanat yüzeyi oluşturur.

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