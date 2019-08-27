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  3. iPhone videosu ortalığı karıştırdı! Bu görüntüler gerçek mi sahte mi?

iPhone videosu ortalığı karıştırdı! Bu görüntüler gerçek mi sahte mi?

iPhone videosu ortalığı karıştırdı! Bu görüntüler gerçek mi sahte mi"

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Apple'ın iPhone 11 modelinin bir inceleme videosunun internete düşmesi ortalığı karıştırdı.

Eylül ayı ortasında tanıtılması beklenen iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 modelleri yer alacak. Ancak yeni cihazlara dair net bilgiler bulunmuyor. Buna karşın internete yüklenen bazı videolar kafa karıştırıyor. iPhone 11'in sızan tasarım görüntülerinin birebir aynısını kullanan bu telefonları iPhone 11 olarak dillendiren vlogger'lar, iPhone 11 incelemesi yapıyor. Ancak görüntüler incelenince bu telefonun Çin malı bir model olduğu görülüyor. Dış tasarımı olarak birebir yeni iPhone'u andıran cihazın içinde Android işletim sisteminin bulunması dikkatlerden kaçmıyor. 

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