iPhone 12 tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 12 ne zaman çıkacak, fiyatı ve özellikleri nasıl olacak?

Apple iPhone 12 serisinin tanıtımı tarihini açıkladı. Apple tarafından 13 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek etkinlikte iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tanıtılması bekleniyor. 15 Eylül tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte iPad ve Apple Watch modelleri tanıtılmış ve iPhone 12 serisinin tanıtımı ertelenmiştir.



iPHONE 12 TANITIMI NE ZAMAN?

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın en çok beklenen telefonu iPhone 12 tanıtımı 13 Eylül Salı günü Türkiye saati ile saat 20.00’de yapılacak. Online olarak gerçekleştirilecek etkinlikte iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin yanı sıra AirPods Studio kafa üstü kulaklığının, AirTags kayıp eşya bulma aksesuarının ve daha küçük boyutlu bir HomePod'un da duyurulması bekleniyor.

iPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI VE ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Bu yılın en çok beklenen telefonu iPhone 12'nin tasarımı da önceki modellerden farklı olacak şekilde eski modellere benzer bir tasarıma sahip olacak. Yeni modeller daha düz kenarlardan oluşacak ve seride çeşitli boyutlarda seçenekler bulunacak. Elbette yeni iPhone 12 serisi performans anlamında da bir hayli gelişme yaşayacak.

Uygun fiyatlı iPhone 12’de 5.4 inç ve 6.1 inç ekran seçeneklerine yer verilecek. Bazı kaynaklarda 5.4 inçlik modelin iPhone 12 Mini olarak adlandırılacağı dile getiriliyor.

iPhone 12 Pro’nun 6.1 inç, iPhone 12 Pro Max’ın ise 6.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olması bekleniyor.