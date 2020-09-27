iPhone 12 Pro tanıtım tarihi belli oldu mu? iPhone 12 Pro fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Dünya da en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından biri olan iPhone'un yeni ürünlerinin ne zaman tanıtılacağı merak edilmeye devam ediliyor. Apple'ın 15 Eylül'de düzenlediği etkinlikte iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max ürünlerinin tanıtımını yapmamıştı. Kullanıcılar, iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max fiyatlarını ve özelliklerini öğrenmek istiyor.

IPHONE 12 PRO TANITIM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Koronavirüs pandemisinden dolayı iPhone 12 tanıtım tarihi ertelenmişti. Bugün ise gelen bilgilere göre bu erteleme fazla uzun süremeyecek. Hollanda’dan gelen bilgilere göre; Apple, 13 Ekim 2020 tarihinde iPhone 12’lerin tanıtımının yapılacağı tahmin ediliyor.

IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NASIL OLACAK?

Yeni çıkacak modellerin özellikleri 15 Eylül Salı günü gerçekleşecek etkinlikte belli olacak ancak bazı teknoloji siteleri tarafından iPhone 12 serilerinin özelliklerinin şu şekilde olacağı tahmin ediliyor.

IPHONE 12

Gövde: Alüminyum Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran Yonga: A14 Bionic RAM: 4 GB Hafıza: 128/256 GB Batarya: 2227 mAh Kamera (Arka): Ana+geniş açı Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)

IPHONE 12 MAX

Gövde: Alüminyum Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran Yonga: A14 Bionic RAM: 4 GB Hafıza: 128/256 GB Batarya: 2815 mAh Kamera (Arka): Ana+geniş açı Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)

IPHONE 12 PRO

Gövde: Paslanmaz çelik Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran Yonga: A14 Bionic RAM: 6 GB Hafıza: 128/256/512 GB Batarya: 2775 mAh Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)

IPHONE 12 PRO MAX