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  3. iPhone 12 pro ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? iPhone 12 fiyatları açıklandı mı?
23 Ağustos 2020 Pazar 09:17 | Son Güncelleme:

iPhone 12 pro ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? iPhone 12 fiyatları açıklandı mı?

iPhone 12 pro ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir" iPhone 12 fiyatları açıklandı mı"

Apple tarafından piyasaya sürülecek olan iPhone 12 modellerinin ne zaman çıkacağı kullanıcılar öğrenmek istediği konular arasında yer alıyor. Bu zaman kadar çıkan en iyi modellerden biri olacak iPhone 12, Phone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone Pro Max olmak üzere toplamda 4 yeni model kullanıcılara sunulacak. iPhone 12 pro ne zaman çıkacak?

Kullanıcıların yakından takip ettiği iPhone 12 hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iPhone 12 modellerinin lansman ve arzında ilk kez gecikmenin yaşanacağı aktarılmıştı. Apple, iPhone 12 serisinde 4 model üretti.

IPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın her yıl Eylül ayı ortalarına doğru tanıtıp, yine aynı ayın son günlerinde satışa sunduğu yeni iPhone modelleri ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Şirket, yeni akıllı telefonu iPhone 12’nin çıkış tarihinde birkaç haftalık gecikme olacağını resmen duyurdu.

Apple’ın finans biriminden sorumlu başkanı (CFO) Luca Maestri, iPhone 12 serisinin birkaç hafta gecikeceğini açıkladı. Maestri, “Bildiğiniz gibi, geçen yıl Eylül ayı sonlarında yeni iPhone'ları satmaya başladık. Bu yıl için ise piyasaya arzın birkaç hafta sonraya hazır olmasını öngörüyoruz” dedi.

Apple’ın tarihinde iPhone modellerinin lansman ve arzında ilk kez duyurduğu bu gecikmenin, koronavirüs salgını nedeniyle küresel düzeyde yaşanan üretim sıkıntılarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

IPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

iPhone 12, bu modellerin içinde en uygun fiyat etiketine sahip olan telefon olacak. 649 dolar olması beklenen cihazın bir üst modeli olan iPhone 12 Max ise 749 dolardan satılacak.

iPhone 12 Pro'nun fiyatı 999 dolardan, iPhone 12 Pro Max'in fiyatı ise 1099 dolardan başlayacak.

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