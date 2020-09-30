iPhone 12 ön siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!

Pahalı akıllı telefonlar tasarlayan Caviar, henüz daha tanıtılmayan iPhone 12 Pro'yu iPhone 12 Pro Apple 1 adıyla ön siparişe çıkardı. Caviar'ın özel tasarım iPhone 12 Pro modelleri, Apple'ın ilk bilgisayarı Apple 1'e atıfta bulunuyor.

Rusya menşeili Caviar firması da iPhone 12 serisi için özel tasarımlarını tanıtmaya devam ediyor. Caviar, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri için Apple 1 sürümünü görücüye çıkardı.

Apple’ın yayınladığı iOS 14.2 ikinci geliştirici beta, iPhone 12'ler ile ilgili önemli bir bilgiyi ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgilere göre iPhone 12’lerin kutularından Apple'ın kablolu kulaklıkları EarPods çıkmayacak.

Apple’ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın elle ürettiği ilk bilgisayar Apple 1 referans alarak tasarlandı. Bu özel iPhone 12 modelleri iki farklı versiyonla satışa çıkarılacak.

iPhone 12 fiyatlarının şöyle olması bekleniyor;

12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar

12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar

12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar

12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar