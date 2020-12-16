iOS 14.3 güncellemesi nasıl yüklenir? iOS 14.3 yeni özellikler neler?

Apple, iOS 14 yeni işletim sistemi geçtiğimiz aylarda iPhone 6s ve üzeri akıllı telefona sahip olan kullanıcılar için yayınlamıştı. Birçok özelliği beraberinde getiren ana sürüm güncellemesinin ardından iki ara güncelleme daha yayınlayan şirket, birkaç saat içerisinde iOS 14.3 güncellemesini de kullanıcılara sunuldu. Peki yeni güncelleme ile iPhone'unuzda ne değişecek?

Apple, iOS 14.3 güncellemesini dün akşam saatlerinde sessiz sedasız kullanıma sundu. iOS 14.3 güncellemesi ile gelmesi beklenen en önemli özelliklerden biri ProRAW. Bu özellik sayesinde iPhone 12 Pro ve Pro Max cihazlar üçlü arka kamera ve LiDAR sensöründen yararlanarak ProRaw formatında fotoğraf çekebilecek. Güncellemeyle gelecek diğer kamera özellikleri arasında 25 FPS'de video kaydı ve ön kamerayla çekilen fotoğraflar için ayna özelliği de yer alıyor.

Bununla birlikte iPhone, iPad ve Apple TV cihazlarınızda kullanılabilen, Apple Watch ile kullanılabilen fitness uygulaması Apple Fitness+ da hayata geçecek. Güncellemeyle ayrıca gizlilik, sağlık, hava durumu ve Safari'de de bir dizi değişikliğe gidilirken, eski sürümde yer alan birçok hata da çözüme kavuşacak.

Apple'ın yayınladığı sürüm notlarına göre, iOS 14.3 güncellemesiyle iPhone'lara gelen tüm yenilikler şu şekilde:

Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek

Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses

Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar

Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme

Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod

Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği

Fotoğraflar

iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te Apple ProRAW fotoğrafları çekilebilir

Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir

25 kare/sn.’de video kaydı seçeneği

iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır.

Gizlilik

App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümü

TV uygulaması

Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır

Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz

En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir

Uygulama Parçacıkları

Apple tarafından tasarlanan Uygulama Parçacığı kodlarının Kamera aracılığıyla ya da Denetim Merkezi’nden taranarak Uygulama Parçacıkları’nı başlatma desteği

Sağlık

Âdet ve doğurganlık dönemi tahminlerinin daha iyi yönetilmesi için Sağlık uygulamasında Döngü İzleme altında gebeliği, emzirmeyi ve doğum kontrolünü işaretleyebilme

Hava Durumu

Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki yerler için Hava Durumu’nda, Harita’da ve Siri’de kullanılabilir

Hava kalitesi sağlık önerileri belirli hava kalitesi düzeylerinde ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Meksika için Hava Durumu’nda ve Siri’de verilir

İOS 14.3 HATA DÜZELTMELERİ

-Bazı MMS mesajların alınamaması.

-Bazı Mesajlar bildirimlerinin alınamaması.

-Bir mesaj yaratılırken kişi gruplarında üyelerin görüntülenememesi.

-Bazı videoların Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında doğru şekilde görünmemesi.

-Uygulama klasörlerinin açılamaması.

-Spotlight arama sonuçlarının çıkmaması ve Spotlight’tan uygulamaların açılamaması.

-Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılamaması

-Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi.

-MagSafe Duo Şarj Aletinin iPhone’unuzu maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi.

-WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlarda ve çevrebirim aygıtlarında ayarlamanın tamamlanamaması.

-VoiceOver ile Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavyenin kapanması.

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

*iPhone 6 ve öncesi modeller güncelleme alamayacak.

1. Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.

2. Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.

3. iPhone'unuzdan ayarlara gidin.

4. Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun.

5.Burada karşınıza iOS 14.3 güncellemesi çıkacak.

İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.

7. Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.

8. Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır