iOS 14.3 güncellemesi nasıl yüklenir? iOS 14.3 yeni özellikler neler?
Apple, yeni işletim sistemi sürümü iOS 14.3'ü Türkiye'de dün akşam saatlerinde kullanıma sundu. Milyonlarca Apple kullancısı iOS 14.3 güncellemesi ile ilgili "iOS 14.3 güncellemesi nasıl yüklenir? iOS 14.3 yeni özellikler neler?" sorusuna yanıt aradı. İşte Apple yeni sürüm güncelemeleri ile ilgili ayrıntılar...
Apple, iOS 14 yeni işletim sistemi geçtiğimiz aylarda iPhone 6s ve üzeri akıllı telefona sahip olan kullanıcılar için yayınlamıştı. Birçok özelliği beraberinde getiren ana sürüm güncellemesinin ardından iki ara güncelleme daha yayınlayan şirket, birkaç saat içerisinde iOS 14.3 güncellemesini de kullanıcılara sunuldu. Peki yeni güncelleme ile iPhone'unuzda ne değişecek?
Apple, iOS 14.3 güncellemesini dün akşam saatlerinde sessiz sedasız kullanıma sundu. iOS 14.3 güncellemesi ile gelmesi beklenen en önemli özelliklerden biri ProRAW. Bu özellik sayesinde iPhone 12 Pro ve Pro Max cihazlar üçlü arka kamera ve LiDAR sensöründen yararlanarak ProRaw formatında fotoğraf çekebilecek. Güncellemeyle gelecek diğer kamera özellikleri arasında 25 FPS'de video kaydı ve ön kamerayla çekilen fotoğraflar için ayna özelliği de yer alıyor.
Bununla birlikte iPhone, iPad ve Apple TV cihazlarınızda kullanılabilen, Apple Watch ile kullanılabilen fitness uygulaması Apple Fitness+ da hayata geçecek. Güncellemeyle ayrıca gizlilik, sağlık, hava durumu ve Safari'de de bir dizi değişikliğe gidilirken, eski sürümde yer alan birçok hata da çözüme kavuşacak.
Apple'ın yayınladığı sürüm notlarına göre, iOS 14.3 güncellemesiyle iPhone'lara gelen tüm yenilikler şu şekilde:
Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek
Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses
Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar
Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme
Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod
Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği
Fotoğraflar
iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te Apple ProRAW fotoğrafları çekilebilir
Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir
25 kare/sn.’de video kaydı seçeneği
iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır.
Gizlilik
App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümü
TV uygulaması
Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır
Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz
En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir
Uygulama Parçacıkları
Apple tarafından tasarlanan Uygulama Parçacığı kodlarının Kamera aracılığıyla ya da Denetim Merkezi’nden taranarak Uygulama Parçacıkları’nı başlatma desteği
Sağlık
Âdet ve doğurganlık dönemi tahminlerinin daha iyi yönetilmesi için Sağlık uygulamasında Döngü İzleme altında gebeliği, emzirmeyi ve doğum kontrolünü işaretleyebilme
Hava Durumu
Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki yerler için Hava Durumu’nda, Harita’da ve Siri’de kullanılabilir
Hava kalitesi sağlık önerileri belirli hava kalitesi düzeylerinde ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Meksika için Hava Durumu’nda ve Siri’de verilir
İOS 14.3 HATA DÜZELTMELERİ
-Bazı MMS mesajların alınamaması.
-Bazı Mesajlar bildirimlerinin alınamaması.
-Bir mesaj yaratılırken kişi gruplarında üyelerin görüntülenememesi.
-Bazı videoların Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında doğru şekilde görünmemesi.
-Uygulama klasörlerinin açılamaması.
-Spotlight arama sonuçlarının çıkmaması ve Spotlight’tan uygulamaların açılamaması.
-Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılamaması
-Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi.
-MagSafe Duo Şarj Aletinin iPhone’unuzu maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi.
-WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlarda ve çevrebirim aygıtlarında ayarlamanın tamamlanamaması.
-VoiceOver ile Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavyenin kapanması.
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iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)
*iPhone 6 ve öncesi modeller güncelleme alamayacak.
1. Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
2. Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
3. iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
4. Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun.
5.Burada karşınıza iOS 14.3 güncellemesi çıkacak.
İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
7. Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
8. Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır