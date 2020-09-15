iOS 14 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu! iOS 14 hangi telefonlara gelecek?

iOS 14 çıkış tarihi Apple tarafından açıklandı! Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple 15 Eylül Salı akşamı Türkiye saati ile 20.00’de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE, Apple Fitness Plus ve yeni iPad Air ürünlerinin tanıtımını yapan Apple iOS 14’ün çıkış tarihini ve hangi cihazlara çıkacağını açıkladı.



İOS 14 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Apple’ın tepe ve alt modellerin kullanımına sunacağı iOS 14 birçok yeni özellikle birlikte geliyor. İşte güncelleme ile gelecek özellikler;

Ana ekran widget’ları Resim içinde resim Apple çeviri uygulaması (Henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.) Apple Clips ile uygulamaları yüklemeden test edebilme Yeni Siri arayüzü ve iyileştirmeleri (Daha doğal konuşma ve Türkçe Siri için erkek sesi opsiyonu) iMessage için iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sıkça konuşulan kişileri başa tutturma özellikleri. Kullanım esnasında çağrı geldiğinde, kullanımı engellemeyen yeni çağrı arayüzü Üçüncü parti uygulamaları, varsayılan olarak atayabilme imkanı. Arkaya dokunarak kısayol çalıştırma Uygulama arşivleri İşitme kısıtı bulunan kullanıcılar için ses tanıma özelliği Gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri

İOS 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın mobil işlerim sistemi iOS 14, 16 Eylül günü kullanıcılara sunulacak. Güncellemenin Türkiye saatiyle 20.00'da uyumlu iPhone modellerine gönderilmesi bekleniyor.

iOS 14 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?