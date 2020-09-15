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15 Eylül 2020 Salı 23:58 | Son Güncelleme:

iOS 14 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu! iOS 14 hangi telefonlara gelecek?

iOS 14 ne zaman çıkacak" Çıkış tarihi belli oldu! iOS 14 hangi telefonlara gelecek"

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS 14'ün çıkış tarihi belli oldu. Apple bugün gerçekleştirdiği etkinliğinde yeni teknolojik ürünlerini ve güncellemelerini tanıttı. Teknoloji severlerin yakından takip ettiği etkinlikte birçok yeni modelin detayları belli oldu. Peki, iOS 14 hangi cihazlara gelecek? iOS 14 ne zaman çıkacak?

iOS 14 çıkış tarihi Apple tarafından açıklandı! Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple 15 Eylül Salı akşamı Türkiye saati ile 20.00’de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE, Apple Fitness Plus ve yeni iPad Air ürünlerinin tanıtımını yapan Apple iOS 14’ün çıkış tarihini ve hangi cihazlara çıkacağını açıkladı.

İOS 14 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Apple’ın tepe ve alt modellerin kullanımına sunacağı iOS 14 birçok yeni özellikle birlikte geliyor. İşte güncelleme ile gelecek özellikler;

  1. Ana ekran widget’ları
  2. Resim içinde resim
  3. Apple çeviri uygulaması (Henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.)
  4. Apple Clips ile uygulamaları yüklemeden test edebilme
  5. Yeni Siri arayüzü ve iyileştirmeleri (Daha doğal konuşma ve Türkçe Siri için erkek sesi opsiyonu)
  6. iMessage için iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sıkça konuşulan kişileri başa tutturma özellikleri.
  7. Kullanım esnasında çağrı geldiğinde, kullanımı engellemeyen yeni çağrı arayüzü
  8. Üçüncü parti uygulamaları, varsayılan olarak atayabilme imkanı.
  9. Arkaya dokunarak kısayol çalıştırma
  10. Uygulama arşivleri
  11. İşitme kısıtı bulunan kullanıcılar için ses tanıma özelliği
  12. Gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri

İOS 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın mobil işlerim sistemi iOS 14, 16 Eylül günü kullanıcılara sunulacak. Güncellemenin Türkiye saatiyle 20.00'da uyumlu iPhone modellerine gönderilmesi bekleniyor.

iOS 14 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

  1. iPhone 11 Pro
  2. iPhone 11 Pro Max
  3. iPhone 11
  4. iPhone XS
  5. iPhone XS Max
  6. iPhone XR
  7. iPhone X
  8. iPhone 8
  9. iPhone 8 Plus
  10. iPhone 7
  11. iPhone 7 Plus
  12. iPhone 6s
  13. iPhone 6s Plus
  14. iPhone SE (2. nesil)
  15. iPhone SE
  16. iPod touch (7. nesil)

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